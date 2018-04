SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (19.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Nach vielen Enttäuschungen könne der Schweizer Konzern mit seinen Q1-Zahlen überzeugen. Deutliche Steigerungen beim Umsatz und bei den Auftragseingängen würden der ABB-Aktie Schwung verleihen.Der Industriegigant habe nach dem Übergangsjahr 2017 ein starkes Zeichen gesetzt. Mit den sehr soliden Zahlen zum ersten Quartal sollte die ABB-Aktie neue Impulse bekommen. Langfristig sei ABB für die Megatrends der Industrie wie die Automation ohnehin gut gerüstet. Anleger sollten dabei bleiben und jetzt auf eine Erholungsbewegung setzen, so Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:19,695 EUR +4,51% (19.04.2018, 17:35)