Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (04.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank:Gael de-Bray, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Studie zur Investitionsgüterbranche zum Kauf der Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Das Produktportfolio des Unternehmens erscheine so attraktiv wie nie, so der Analyst. Im nächsten Jahr sollte der Schweizer Elektrotechnikkonzern seiner Meinung nach einigen verlorenen Boden wieder gutmachen.Gael de-Bray, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat die ABB-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 29,00 CHF erhöht. (Analyse vom 04.12.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,40 EUR -0,44% (01.12.2017)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:CHF 24,92 (01.12.2017)