Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

3,71 EUR -0,27% (08.06.2020, 11:48)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (08.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.7C Solarparken habe im ersten Quartal von sehr guten Wetterbedingungen, insbesondere in der zweiten Märzhälfte, profitiert und habe so, auch dank des ausgebauten Portfolios, die Stromproduktion um 41% auf 35 GWh steigern können. Infolgedessen hätten sich der Umsatz und das EBITDA in den ersten drei Monaten um 29% auf 8,4 Mio. Euro bzw. um 13% auf 6,9 Mio. Euro erhöht. Der unterproportionale Ergebnisanstieg resultiere aus den geringeren Einspeisevergütungen und Margen der neueren Solarparks. Nichtsdestotrotz liege 7C Solarparken damit schon nach drei Monaten wieder über der kommunizierten Jahresplanung, die - gewohnt konservativ - nur einen EBITDA-Mindestwert von 36 Mio. Euro (Vorjahr: 38 Mio. Euro) vorgesehen habe. Dieser sei nun auf 37 Mio. Euro angehoben worden.Die Experten würden davon ausgehen, dass auch dieser Wert im Gesamtjahr, wie üblich, noch deutlich übertroffen werde und dass damit das operative Ergebnis zur Vorperiode gesteigert werden sollte. Dabei dürfte die auch im zweiten Quartal insgesamt gute Sonneneinstrahlung unterstützen, ebenso wie der weitere Ausbau des Portfolios.Die Wachstumsstory von 7C Solarparken ist damit absolut intakt, weshalb die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" das Kursziel von 4,00 auf 4,20 Euro anheben. Für weitere Käufe würden die Experten nach der steilen Erholung der Aktie in den letzten Wochen eine marktbedingte Konsolidierung abwarten. (Ausgabe 22 vom 06.06.2020)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:3,74 EUR +2,47% (08.06.2020, 11:36)