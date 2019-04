Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (29.04.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Wie gewohnt habe 7C Solarparken mit den finalen Zahlen für 2018 nicht nur die ursprünglichen Prognosen, sondern auch die im Jahresverlauf mehrfach angehobenen Ziele deutlich übertroffen. Sei das Unternehmen zunächst von einem EBITDA ausgegangen, das mit 29,6 Mio. Euro knapp unter dem Vorjahresniveau (29,9 Mio. Euro) liegen sollte, so seien im zweiten Halbjahr zwei Anhebungen auf 31 und 33 Mio. Euro gefolgt. Am Ende seien es dann 35,1 Mio. Euro geworden, wobei die sehr starke Sonneneinstrahlung im Jahr 2018 nach Unternehmensangaben einen "Sonderbeitrag" von 3,2 Mio. Euro geleistet habe. Davon habe auch eine zentrale Kennziffer des Unternehmens, der Cashflow je Aktie, profitiert, der sich von 0,49 Euro auf 0,60 Euro erhöht habe - die anfängliche Prognose habe auch hier bei einem Wert auf Vorjahresniveau gelegen. Auf dieser Basis hätten die Gremien eine Anhebung der Dividende von 0,10 auf 0,11 Euro vorgeschlagen, woraus sich aktuell eine Dividendenrendite von 3,7% errechne.In 2018 habe 7C Solarparken das Portfolio um 36 MW auf 154 MW ausgebaut, dem seien im laufenden Jahr bislang weitere 13 MW gefolgt. Bis 2020 sei ein weiterer Sprung auf 220 MW anvisiert, zugleich forciere das Management auch das Asset Management für Anlagen von Dritten. Trotz aller Wachstumsimpulse falle die Prognose für das laufende Jahr wieder konservativ aus. Das EBITDA solle über dem Vorjahresniveau liegen, der Cashflow je Aktie mindestens 0,50 Euro erreichen und die Dividende zumindest stabil bleiben. Dabei sei - im Gegensatz zu 2018 - nur eine durchschnittliche Sonneneinstrahlung unterstellt worden. Auch wenn das angesichts der mangelnden Prognostizierbarkeit der Wetterbedingungen eine nachvollziehbare Vorgehensweise darstelle, würden die Experten damit rechnen, dass das Management wieder ausreichend Puffer eingeplant habe, und dass die Vorjahreswerte auch mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung übertroffen würden.Die 7C Solarparken-Aktie bleibt in Schwächephasen ein Kauf, die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel auf 3,40 Euro. (Ausgabe 16 vom 27.04.2019)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:3,09 EUR +1,98% (29.04.2019, 10:29)