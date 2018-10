Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (01.10.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Für die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleibt die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) in temporären Schwächephasen ein Kauf.Wie von den Experten erwartet, habe 7C Solarparken mit den Halbjahreszahlen die Prognose für 2018 angehoben. Nachdem das Management im April als Ziel für die laufende Periode zunächst ein EBITDA (29,6 Mio. Euro) und einen Cashflow je Aktie (0,49 Euro) auf Vorjahresniveau ausgegeben habe, würden nun über 31 Mio. Euro und über 0,50 Euro anvisiert. Verantwortlich dafür sei vor allem die hohe Sonneneinstrahlung im zweiten Quartal (EBITDAEffekt: +0,8 Mio. Euro), aber auch einmalige Gewinne aus Zukäufen (Badwill) und einem Assetverkauf (insg. +0,3 Mio. Euro) sowie der schneller als erwartet vorangeschrittene Portfolioausbau (+0,3 Mio. Euro) würden sich positiv auswirken. Das Unternehmen habe den Photovoltaikbestand im ersten Halbjahr bereits von 118 auf 150 MWp ausweiten können und damit das Jahresziel frühzeitig erreicht.Einmal mehr verdeutliche das, dass 7C Solarparken konservativ plane. Die Experten würden davon ausgehen, dass die genannten Mindestwerte für 2018 noch Luft nach oben lassen würden. Denn auch im Juli und August sei die Sonneneinstrahlung in Deutschland sehr gut gewesen, was in Verbindung mit den deutlich gestiegenen Portfoliokapazitäten einen weiteren Schub bringen dürfte.Die 7C Solarparken-Aktie, die mit einem Anstieg auf ein Allzeithoch im Mai einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet hat, bleibt für die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in temporären Schwächephasen ein Kauf. (Ausgabe 38 vom 29.09.2018)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:2,64 EUR 0,00% (01.10.2018, 15:19)