Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Markt für Online Gaming wächst stetig und mit ihm auch die Zahl der Spieleanbieter. Damit Sie sich einen besseren Überblick schaffen können, haben wir Ihnen eine Zusammenfassung über die größten und beliebtesten Game Provider zusammengestellt. Sie finden nicht nur Informationen zu den Unternehmen wie Novoline , sondern natürlich auch die beliebtesten Slots und Glücksspiele der Anbieter.Merkur ist ein alteingesessenes Familienunternehmen aus Deutschland und Teil der Gauselmann Gruppe. Motto des Unternehmens ist "More than a Game", Ziel ist es den Kunden jede Menge Spaß und Unterhaltung beim Spielen zu ermöglichen. Aber auch der Spielerschutz ist dem Unternehmen wichtig und die Prävention von Spielsucht wird von den Herstellern ernst genommen. Die Gauselmann Gruppe ist nicht nur Hersteller und Anbieter von Online Slots, sie stellen auch Hard- und Software für Spielhallen her. Das Unternehmen betreibt außerdem zahlreiche Spielhallen in Deutschland mit dem unverkennbaren Logo, der lachenden Sonne.Einige der beliebtesten Spiele sind:Merkur ist wohl eine der bekanntesten Marken, was Glücksspiel in Deutschland angeht. Die strahlende Sonne ist in vielen Städten über den Türen von Spielstätten zu sehen. Aber auch global konnte sich das Unternehmen durchsetzen.Die Marke Novoline gehört zu dem deutschen Unternehmen Novomatic. Novomatic betreibt zahlreiche Tochterunternehmen weltweit. Es bietet Kunden die Glücksspiele Online oder landbasiert betreiben möchte, alle nötigen Dienstleistungen an. Dazu gehört natürlich auch die Kreation neuer Glücksspiele. Dabei achtet auch Novomatic auf den Schutz seiner Spieler und hat dafür extra ein eigenes Konzept zur Suchtprävention entwickelt. Außerdem werden die Spiele ausschließlich auf legalen und regulierten Märkten zum Beispiel in der Europäischen Union und Südamerika angeboten. Novomatic stellt sowohl, Slotspiele als auch Tisch- und gemischte Spiele her.Das deutsche Unternehmen ist zu einem Giganten auf dem globalen Markt herangewachsen und kann mittlerweile auf zahlreiche Erfolge und Meilensteine zurückblicken.Bally Wulff ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das schon über 70 Jahre Bestehen feiern kann. In den 1950er Jahren gegründet, stellte Günter Wulf zunächst nur Spielapparate her. Mittlerweile hat sich das Portfolio des Unternehmens erweitert und es bietet seit 2016 auch Software für Online Slots an. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf dem deutschen Markt tätig, mach aber auch in Spanien Geschäfte. Neben modernen Spielgeräten mit Touchscreen für die Gastronomie und gewerbliche Spielstätten, bietet Bally Wulff auch die Spielsoftware für lizenzierte Online Casinos. Ziel ist es immer wieder innovative und frische Spielkonzepte auf den Markt zu bringen, aber auch Spielerschutz und Suchtprävention sind dem Anbieter wichtig.