Die Einzahlung per Kreditkarte genießt unter den Gamblern aufgrund ihrer hohen Sicherheit und verspäteten Abbuchung einen guten Ruf. Bildquelle: rupixen / pixabay.com

Methode Nummer 1: PayPal

Methode Nummer 2: Kreditkarte

Eine ebenfalls populäre Methode, sein Geld in Online Casinos einzuzahlen, ist die Nutzung der Kreditkarte. Gewöhnlicherweise wird nicht nur eine von Visa, sondern auch von Mastercard akzeptiert. Genau wie bei der Verwendung von PayPal profitieren die Spieler bei der Kreditkarte von einem hohen Sicherheitsstandard, da bei jeder Transaktion die Kartennummer inklusive weiterer Details eingegeben werden muss. Darüber hinaus wird die Kreditkarte gerne von Spielern genutzt, da das Geld zügig dem Konto gutgeschrieben, im Gegenzug allerdings nicht sofort vom eigenen Bankkonto abgebucht wird.



Methode Nummer 3: Sofortüberweisung

Die Top 3 der beliebtesten Zahlungsmethoden in Online Casinos wird von der Sofortüberweisung komplettiert. Der mittlerweile etablierte Zahlungsdienstleister macht sich die Prinzipien der klassischen Überweisung zunutze, ergänzt sie jedoch um die Vorzüge von Echtzeit-Transaktionsmethoden. Wer sich für diese Einzahlungsoption entscheidet, wird im Casino zum Online-Banking-Portal seines Kreditinstituts weitergeleitet, muss sich dort mit seinen Zugangsdaten einloggen und im Anschluss die Zahlung mittels festgelegtem Legitimierungsprozess autorisieren.



Methode Nummer 4: Paysafecard

Kaum weniger populär ist die Verwendung von Paysafecards, um sein Konto im Online Casino mit einem Guthaben aufzuladen. Diese Karten, die in der Praxis häufig als Kassenzettel mit zugehörigem Zahlungscode ausgegeben werden, können beispielsweise an einer Vielzahl von Tankstellen erworben werden. Inzwischen sind sie allerdings auch über das Netz bestellbar und dort mit einer Fülle weiterer Zahlungsmethoden wie Rechnung und Co. erwerbbar. Vorteilhaft an der Paysafecard ist, dass sie ohne Weitergabe persönlicher Daten auskommt und das erworbene Guthaben in Echtzeit auf das Konto im Online Casino eingezahlt werden kann.



Methode Nummer 5: Überweisung

Die Überweisung ist eine Zahlungsmethode, die von Online Casinos immer noch angeboten wird, inzwischen allerdings vielfach von den schon erwähnten Möglichkeiten für Geldtransaktionen verdrängt worden ist. Dies hat den Hintergrund, dass die Überweisung sowohl bei der Ein- als auch der Auszahlung von Geld im Schnitt am längsten dauert. Sofortiges Spielen ist somit aufgrund der Bearbeitungszeit nicht möglich. Trotzdem ist die Überweisung immer noch populärer als die Verwendung von weniger bekannten digitalen Wallets, da die Menschen mit ihr schon lange vertraut sind. (18.10.2019/ac/a/m)









