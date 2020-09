Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Ausbau der 5G-Netze nimmt auch in Europa langsam Fahrt auf, so die Analysten von Postbank Research.



Insgesamt dürften die Telekommunikationsgesellschaften weit mehr als 100 Milliarden Euro in die neue Technik investieren. Nachdem chinesische Netzwerkausrüster wegen der Spannungen zwischen den USA und China auf der anderen Seite des Atlantiks schon in Ungnade gefallen seien, drohe ihnen dieses Schicksal auch in Europa. Großbritannien habe bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, andere Staaten dürften folgen. Die chinesischen Unternehmen würden mehr als 40 Prozent der Marktanteile im europäischen Telekomausrüstungsgeschäft auf sich vereinen. Sollten diese Anteile frei werden, eröffne sich anderen Netzwerkausrüstern - beispielsweise aus Skandinavien, aus Südkorea oder aus Japan - eine Chance, diese Lücken zu schließen. Diese zusätzlichen Aufträge, mit denen die Firmen nicht unbedingt hätten kalkulieren können, würden ihnen weitere Einnahmen in die Kassen spülen. (21.09.2020/ac/a/m)



