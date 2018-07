Tradegate-Aktienkurs 4SC-Aktie:

4,175 EUR +2,45% (03.07.2018, 10:45)



ISIN 4SC-Aktie:

DE000A14KL72



WKN 4SC-Aktie:

A14KL7



Ticker-Symbol 4SC-Aktie:

VSC



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol 4SC-Aktie:

FSCGF



Kurzprofil 4SC AG:



4SC (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) konzentriert sich auf die Entwicklung von neuartigen niedermolekularen Medikamenten, die auf Schlüsselmechanismen der Krebsentwicklung wie beispielsweise das Enzym Lysin-spezifische Demethylase 1 (LSD1) oder Histon-Deacetylasen (HDAC) abzielen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die erträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten.



Die Produktpipeline von 4SC umfasst zwei Programme in der klinischen Entwicklung - Resminostat und 4SC-202 - sowie 4SC-208, was derzeit präklinisch untersucht wird.



Das Ziel von 4SC besteht darin, die eigenen Programme zur Medikamentenentwicklung voranzubringen und die letztendlich zugelassenen Wirkstoffe in bestimmten Gebieten wie Europa zu vermarkten, sowie wertvolle Partnerschaften mit Pharma- oder Biotech-Unternehmen abzuschließen, um die Medikamentenkandidaten des Unternehmens in weiteren Anwendungsbereichen zu entwickeln oder in weiteren Territorien zu vermarkten. (03.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 4SC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung in den letzten Monaten gleiche einem Trauerspiel. In der Spitze habe das Wertpapier über 50% an Wert verloren. Dank frischer Sicherheitsdaten aus der SENSITIZE-Studie mit Domatinostat (4SC-202) und Pembrolizumab (besser bekannt unter dem Handelsnamen Keytruda) bei der Behandlung des Melanoms könnte der Biotech-Titel jetzt zu einer kräftigen Gegenbewegung ansetzen.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe das Komitee zur Bewertung von Sicherheitsdaten (Safety Review Committee, SRC), das aus Experten für Arzneimittelsicherheit und Ärzten, die auf Behandlung von Melanom spezialisiert seien, bestehe, die Sicherheitsdaten aus der ersten Dosiskohorte der Phase-Ib/II-Studie SENSITIZE begutachtet. Ergebnis: Die Studie solle mit der zweiten Dosiskohorte fortgeführt werden. Klinische Studiendaten zu den ersten beiden der insgesamt drei Kohorten erwarte 4SC in H2/2018.Die positiven Sicherheitsdaten seien ein weiteres Puzzle-Stück in der klinischen Entwicklung des Unternehmens. Doch für einen großen Befreiungsschlag sollte die Meldung nicht reichen. Trotzdem könnte der Titel zumindest bis in den Bereich von fünf Euro vorstoßen und eine charttechnische Gegenbewegung starten.