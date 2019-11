Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U HOLDING auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (08.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Heute habe das Unternehmen den Neunmonatsbericht veröffentlicht und liege mit den Zahlen im Rahmen der Analystenerwartungen und der eigenen Gesamtjahresprognose, welche folglich erneut habe bestätigt werden können. Der Konzernumsatz habe in den ersten neun Monaten im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3 Mio. Euro auf nunmehr über 38 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Segment Erneuerbare Energien habe den Segmentumsatz um über 20% steigern und das EBITDA von rund 3,6 Mio. Euro auf 4,35 Mio. Euro erhöhen können. Das Segment SHK habe einen Umsatzanstieg von 18% von rund 19,1 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro verbucht. Das Segment-EBITDA sei jedoch aufgrund von Aufwendungen für die derzeitige Erweiterung und Optimierung der Supply Chain negativ gewesen und habe bei -0,14 Mio. Euro gelegen (9M 2018: 0,13 Mio. Euro). Positiv zu erkennen sei hier jedoch schon die ersten Anzeichen einer Margenverbesserung bei der Selfio. Hier habe die EBITDA-Marge in den ersten drei Quartalen bei 2,2% gelegen, während im Vorjahr ein Nullergebnis zu Buche gestanden habe.Das Segment ITK bleibe aufgrund der erwarteten Abschwächung des Voice Retails weiterhin mit einem Umsatzrückgang von 8,3% auf 10,35 Mio. Euro rückläufig. Da das margenstarke Cloud-Computing-Geschäft jedoch um mehr als 50% gegenüber der Vorjahresperiode gewachsen sei und mehr und mehr am Umsatz des Segments ausmache, habe sich das EBITDA im Segment ITK dennoch von mehr als 1,4 Mio. Euro auf über 1,9 Mio. Euro erfreulich entwickelt. Die anderen Erträge der ersten neun Monate würden sich auf 1,46 Mio. Euro gegenüber einem Vorjahreswert von über 3,8 Mio. Euro belaufen. Hier sei jedoch zu beachten, dass die Vorjahresperiode vom Verkauf eines Rechenzentrums mit einem Beitrag von 2,2 Mio. Euro profitiert habe. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 142 Tsd. Euro gelegen (9M 2018: 1,96 Mio. Euro). Wichtig sei hier, dass um den Ergebnisbeitrag aus dem Immobilienverkauf in 2018 bereinigt, im Nettoergebnis des Unternehmens ein Anstieg erkennbar wäre.Die Analysten seien mit der Entwicklung des Unternehmens zufrieden und würden inklusive dem in 4Q folgenden Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Liegenschaft in Marburg ein Gesamtjahresergebnis am oberen Ende der gegebenen Guidance als wahrscheinlich halten. Die Entwicklung der beiden Steckenpferde des Unternehmens, sprich der weclapp und der Selfio, seien erfreulich. Aufgrund der gezeigten Entwicklungen würden die Analysten ihr Kursziel leicht von 1,80 Euro auf 1,90 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link