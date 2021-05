ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol Deutschland 3D Systems-Aktie:

SYV



NYSE-Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol Deutschland: SYV, NYSE-Ticker-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA. (27.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol Deutschland: SYV, NYSE-Ticker-Symbol: DDD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Unternehmen wachse. Zum Jahreswechsel habe es einen Hype bei der 3D Systems-Aktie gegeben. Jetzt habe sich das beruhigt. Der Aktienprofi spreche dabei von einem Unternehmen, das sich daran mache, über den 3D-Druck Feststoff-Batterien für Elektroautos zu produzieren. Das dürfte in den kommenden Monaten ein durchaus spannendes Thema sein. Durch den 3D-Druck könnte man die Batteriegröße und das Gewicht deutlich reduzieren. Bei der 3D Systems-Aktie gibt es einen sehr knackigen Aufwärtstrend, dem man vielleicht ein bisschen folgen kann, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:25,38 EUR +5,40% (27.05.2021, 16:38)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:30,66 USD +4,39% (27.05.2021, 16:23)