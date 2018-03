ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA





(16.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst James Ricchiuti von Needham & Co:Aktienanalyst James Ricchiuti vom Investmenthaus Needham & Co empfiehlt die Aktien von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu halten.3D Systems Corp. habe mit dem im Schlussquartal 2017 erzielten Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Der Service-Bereich (vor allem Healthcare) habe dabei geholfen, während das Drucker-Segment weiterhin hinterher hinke.Die Analysten von Needham & Co weisen auf zahlreiche neue Produkte in diesem Jahr. Analyst James Ricchiuti befürchtet aber, dass der Boost für die Hardware-Erlöse immer noch einige Quartale entfernt sein könnte.In ihrer 3D Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel unverändert mit "hold" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:10,60 Euro +0,09% (16.03.2018, 13:51)Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:10,46 Euro -0,62% (16.03.2018, 12:56)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:USD 12,86 +0,07% (16.03.2018, 14:23, vorbörslich)