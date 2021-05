Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze 2U-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 2U-Aktie:

30,99 EUR -4,09% (04.05.2021, 15:32)



Nasdaq-Aktienkurs 2U-Aktie:

39,04 USD -0,54% (04.05.2021, 22:00)



ISIN 2U-Aktie:

US90214J1016



WKN 2U-Aktie:

A1XEYD



Ticker-Symbol 2U-Aktie:

2U1



Nasdaq-Symbol 2U-Aktie:

TWOU



Kurzprofil 2U Inc.:



2U, Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) ist ein Anbieter einer integrierten Lösung, die aus Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) in Kombination mit technologiegestützten Diensten (zusammen die Plattform) besteht, die es Hochschulen und Universitäten ermöglicht, Online-Gradstudiengänge anzubieten. Die SaaS-Technologie des Unternehmens besteht aus einer Lernumgebung (Online Campus), die als Drehscheibe für alle akademischen und sozialen Interaktionen zwischen Studenten und Fakultäten dient, und einer Reihe integrierter Anwendungen, mit denen das Unternehmen die Kundenprogramme des Unternehmens auf den Weg bringt, betreibt und unterstützt. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen an, die mit Datenanalyse und maschinellen Lerntechniken optimiert sind, die den gesamten Lebenszyklus eines Hochschulprogramms unterstützen, einschließlich der Anwerbung von Studenten, der Beratung von Studenten durch den Bewerbungsprozess, der Bereitstellung von technischem, Erfolgscoaching und anderer Unterstützung, der Erleichterung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen und der Erleichterung von Praktika im Rahmen von Programmen. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2U-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von 2U Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) n einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Anbieter von Online-Kursen 2U habe letzte Woche Freitag seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und wieder überzeugen können. Die Aktie habe trotzdem mit Kursverlusten reagiert.Im ersten Quartal habe 2U rund 233 Millionen Dollar erlöst, was einem Wachstum von 32 Prozent entspreche. Analysten hätten im Schnitt 220 Millionen erwartet. Auch der bereinigte Nettoverlust sei mit 12,7 Millionen Dollar oder 12 Cent pro Aktie besser als erwartet (Verlust von 23 Cent pro Aktie) ausgefallen. Die Barreserven des Unternehmens hätten sich um 158 Millionen auf 505 Millionen Dollar erhöht.Auch der Ausblick von 2U sei laut Bloomberg über den Erwartungen ausgefallen. Für das Gesamtjahr 2021 erwarte der E-Learning-Anbieter Umsätze im Bereich 925 bis 955 Millionen Dollar. Das entspreche einem Wachstum von 19 bis 23 Prozent. Der Nettoverlust solle bei 165 bis 175 Millionen Dollar liegen. Für das bereinigte EBITDA gebe 2U eine Spanne von 55 bis 65 Millionen Dollar an.Die ersten Reaktionen der Analysten seien durchgehend positiv. So hätten die Needham-Experten ihre Einstufung auf "kaufen" belassen. Das Unternehmen habe sich nicht nur deutlich beim Umsatz und EBITDA steigern können, sondern auch einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet.Auch die Experten von William Blair seien bullish ("outperform"). 2U habe in Bezug auf Umsatzwachstum, Margensteigerung und den positiven freien Cashflows ein sehr starkes erstes Quartal hinter sich. Das Unternehmen habe damit früher als erwartet einen wichtigen Meilenstein erreicht.2U habe ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt. Die Kursreaktion nach den Zahlen erscheine insofern nicht logisch zu sein. Anscheinend hätten die Marktteilnehmer einen noch stärkeren "Earnings-Beat" erwartet. DER AKTIONÄR empfiehlt, den Rücksetzer bei 2U zum Einstieg zu nutzen. Investierte bleiben dabei, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur 2U-Aktie. (Analyse vom 04.05.2021)