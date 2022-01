Wettbewerbsfähigkeit und Aktienkultur seien in den USA einfach deutlich ausgeprägter als in Europa. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich das auf Sicht ändern könnte. Wir werden daher unseren Schwerpunkt auch im neuen Jahr beibehalten, so Rainer Weyrauch von der Fürst Fugger Privatbank. So wie es sich derzeit abzeichne, würden die Gewinne der Unternehmen in vielen Fällen schneller wachsen als die Kurse gestiegen seien. Dies bedeute, dass sich auch 2022 wieder attraktive Chancen bieten würden. Sicherlich nicht generell, auf jeden Fall aber bei ausgewählten Titeln.



Nachdem wir in den letzten Wochen des Jahres ein wenig Gewinnsicherung betrieben haben, werden wir in den ersten Wochen des neuen Jahres wieder den Einstieg suchen, so Rainer Weyrauch von der Fürst Fugger Privatbank. Sentiment, Liquiditätslage und auch die Saisonalität sprächen für eine Fortsetzung der positiven Börsenentwicklung. Dabei würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bei aktuellen Neukäufen Werte mit einer defensiveren Ausrichtung beimischen, die in der Wertentwicklung etwas zurückgeblieben seien und über Aufholpotenzial verfügen würden. Traditionell würden die Börsenfavoriten rotieren und die Analysten der Fürst Fugger Privatbank möchten sicherstellen, dass sie auch 2022 zumindest einige der Topperformer im Portfolio hätten. Welche genau das seien, das stehe allerdings immer erst im Nachhinein fest.



Apropos Performance: Zu Aktien gebe es auch weiterhin keine Alternative. Zwar würden die Kursentwicklungen 2022 wohl nicht mehr so hoch ausfallen wie im vergangenen Jahr, trotzdem würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank davon ausgehen, dass aus dem Aktienanteil ihrer Depots ein solider Performancebeitrag komme. Weniger gute Chancen sehe Rainer Weyrauch von der Fürst Fugger Privatbank bei festverzinslichen Papieren. Wegen der eher restriktiveren Politik der Notenbanken (FED und EZB) rechne Weyrauch hier eher mit Belastungen.



Trotz des positiven Ausblicks, vor allem auf Aktien, biete das noch junge Jahr genug Raum für Unwägbarkeiten, sodass man nicht sorglos werden dürfe. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) bleibe daher als Versicherungspolice in den Portfolios - und auch mit substanzieller Gewichtung. (12.01.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Wie so oft ist in der Rückschau das Vergangene gar nicht so schlecht, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Und so müsse man ganz nüchtern festhalten, dass 2021 rückblickend sogar ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen sei. Trotz aller Rückschläge an der Pandemiefront, die für eine insgesamt eher reservierte Gemütslage gesorgt hätten, hätten die Aktienmärkte eine sehr schöne Performance geliefert. Mit unserem Schwerpunkt auf US-Technologiewerten konnten wir daran erfreulich partizipieren, so Rainer Weyrauch von der Fürst Fugger Privatbank. Dabei hätten die US-Märkte die europäischen Aktien weit hinter sich gelassen - wieder einmal.