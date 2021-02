Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsentwicklung in großen Eurostaaten verlief gegen Jahresende 2020 trotz erneut verschärfter Coronavirus-Beschränkungen weniger dramatisch als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.



In Frankreich sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal zwar um 1,4 Prozent gefallen, erwartet worden sei allerdings ein Einbruch von vier Prozent. In Deutschland und Spanien sei das BIP im vierten Quartal mit einem Plus von 0,1 beziehungsweise 0,4 Prozent entgegen den Erwartungen sogar gewachsen. Spanien habe im Gesamtjahr 2020 mit minus elf Prozent dennoch den stärksten Einbruch unter allen Euroländern verzeichnet. In Frankreich (minus 8,3 Prozent) sei der Rückgang ebenfalls recht stark ausgefallen, während Deutschland (minus fünf Prozent) im EWU-Vergleich bei der BIP-Entwicklung 2020 noch am besten abgeschnitten habe.



Für eine positive Überraschung hätten aus deutscher Sicht zudem neue Arbeitsmarktdaten gesorgt. Im Januar sei die Zahl der Arbeitslosen trotz hartem Lockdown um 41.000 gesunken. Allerdings sei die Zahl der Kurzarbeiter wieder stark gestiegen - etwa 2,3 Millionen Arbeitnehmer hätten zuletzt die staatliche Unterstützung genutzt. Mit Blick auf die kommenden Monate dürften die Sorgenfalten bleiben. Angesichts des anhaltenden Lockdowns dürfte ein BIP-Einbruch in den meisten Euroländern im ersten Quartal nicht zu vermeiden sein. Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar am Freitag im Tagesverlauf zulegen können. (01.02.2021/ac/a/m)



