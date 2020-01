Eine globale Rezession im neuen Jahr würden die Experten als nahezu unrealistisch erachten. Vielmehr sollte sich das globale Wirtschaftswachstum weiter erholen können. Schon seit ihrem zwischenzeitlichen Tiefpunkt im April 2019 stabilisiere sich die Weltkonjunktur mit leichter Aufwärtstendenz. Allerdings seien die Kosten der globalen Konflikte, allen voran des Handelsstreits zwischen China und den USA, deutlich sichtbar. So habe sich das globale Wachstum auf derzeit etwa 2,2% eingependelt. Die USA und China sollten auch weiterhin die Lokomotiven der weiteren Entwicklung darstellen.



Die USA würden bei einer historisch betrachtet extrem niedrigen Arbeitslosenquote robust mit 2,5% wachsen. Die realen Konsumausgaben würden Quartal für Quartal steigen, den privaten Haushalten gehe es gut. Die Sparquote liege bei außerordentlichen 8%. Negativ zeige sich hingegen der Kapitalgütersektor, der seit etwa einem Jahr stagniere. Diese Entwicklung schlage bislang nicht erkennbar auf den Rest der Volkswirtschaft durch.



China könnte in den kommenden sechs bis zwölf Monaten Impulse liefern. Dort würden sich die Schwächen offensichtlicher zeigen. Der Verlust an wirtschaftlicher Dynamik sei vor allem auf zwei große Effekte zurückzuführen: Den Handelskonflikt und die schwächere heimische Nachfrage.



Letztere korreliere stark mit der Kreditvergabe, die die chinesische Regierung vor dem Hintergrund der enormen Verschuldung der Unternehmen und privaten Haushalte in Höhe von 220% der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren erfolgreich eingedämmt habe. Auf die darauf erfolgte abgeschwächte Nachfrage habe die chinesische Regierung mittlerweile reagiert und die Kreditvergabe erneut angekurbelt. Es sei zu erwarten, dass der Nachfrageeffekt nicht nur innerhalb Chinas, sondern auch im Rest der Welt inklusive Deutschland in den kommenden sechs bis zwölf Monaten ankommen werde.



Dieser Impuls aus China dürfte Europas Wirtschaft - und dort vor allem dem Verarbeitenden Gewerbe - wieder etwas auf die Sprünge helfen. Das Wachstum in der Eurozone sei nahezu zum Erliegen gekommen, woran Deutschland einen erheblichen Anteil habe. Der Industriesektor befinde sich in der Rezession. Positiv rage derzeit Frankreich heraus. Der Nachbar Deutschlands sei im Vergleich zu Deutschland weniger dem Welthandel ausgesetzt und es seien angebotsseitige Reformen angestoßen worden, begleitet von einer stimulierenden Fiskalpolitik.



In den so genannten Emerging Markets sei eine deutliche Divergenz zwischen Asien und den restlichen aufstrebenden Regionen zu beobachten. Während die asiatischen Schwellenländer mit guten Fundamentaldaten und einem Wirtschaftswachstum von rund 4% überzeugen würden, wachse der Rest der Ländergruppe nur mit 2%. Insbesondere Lateinamerika sei stark belastet durch den nachlassenden Welthandel, das Ende des Rohstoffzyklus und die andauernden politischen Instabilitäten.



Konjunktur und Geldpolitik dürften den Aktienmärkten weiteres Potenzial liefern. Aufgrund der leichten Erholung sei derzeit kein nachhaltiger Druck von konjunktureller Seite auszumachen. Zudem dürfte die Geldpolitik im expansiven Modus verharren, was die Börsen unterstütze. Extreme geldpolitische Maßnahmen, die den Aktienkursen neue Impulse verleihen würden, würden die Experten aus heutiger Sicht andererseits auch nicht erwarten. Bei den Untemehmensgewinnen würden sie für 2020 global mit Zuwachsraten im einstelligen prozentualen Bereich rechnen. Auch wenn die Aktienmärkte im historischen Vergleich zwar hoch bewertet erscheinen, halten wir sie gerade im Vergleich zu Cash und Anleihen weiterhin noch für attraktiv, so die Experten der Alte Leipziger Trust. Zudem würden sie über relativ hohe Dividenden auch laufende Auszahlungen liefern.



Als besonders wachstumsstark hätten sich in den vergangenen zehn Jahren US-Aktien erwiesen. Diese Wachstumsstärke sollte sich 2020 fortsetzen können, wenn auch in etwas abgeschwächter Form, da die fiskalischen Impulse auslaufen würden.



Allerdings müssten Anleger diese Chancen mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) für US-Aktien bei 3,5 teuer erkaufen. Vergleichsweise günstiger, wenn auch weniger wachstumsstark, seien europäische Aktien mit einem KBV von 1,6. Da in Europa 2020 unterstützende fiskalpolitische Maßnahmen zu erwarten seien, seien europäische Aktien durchaus als attraktive Anlageregion einzustufen.



In Asien würden Wachstumsstärke und eine sehr günstige Bewertung zusammenkommen, Aktien würden vor dem Hintergrund des starken gesamtwirtschaftlichen Wachstums weiteres Kurssteigerungspotenzial besitzen. Asiatische Firmen würden derzeit ein KBV von 1,6 aufweisen. Sowohl in Europa als auch in den USA sei der Aktienhype 2019 hauptsächlich bewertungsgetrieben gewesen. Inzwischen würden sich die wichtigsten Indices auf Basis der gängigsten Kennziffern jedoch am oberen Rand des fairen Bereichs bewegen. Allerdings ergebe sich weiterer Kursspielraum im Verlauf des neuen Jahres im Falle einer Aufhellung der globalen Wachstums- und Gewinnperspektiven.



Anleger sollten aber im Blick behalten, dass Aktien in diesem Zyklus bereits sehr früh damit begonnen hätten, eine Konjunkturerholung zu antizipieren. Deshalb sei das fundamentale Aufwärtspotenzial insgesamt überschaubar. Die Experten würden erwarten, dass Aktien sich auch 2020 im Spannungsfeld hoher Bewertung und dem Mangel an Anlagealternativen bewegen würden.



Allerdings: Bei einem gezielten US-Drohnenangriff am Flughafen von Bagdad (Irak) sei einer der mächtigsten mutmaßlichen Terror-Kommandeure der Welt, Ghassem Soleimani, getötet worden. Der Angriff auf den iranischen General sei auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Anschläge auf amerikanische Kräfte in der Region zu verhindern, habe das Pentagon erklärt. Eine Eskalation der Situation im Nahen Osten sei derzeit im vollen Gange. Die Spirale von Gewalt und Provokation sollte jedoch nicht überdreht werden, denn Ängste an den Märkten hätten schon so manchen Aufschwung im Keim erstickt. Wahrscheinlich sei, dass die Folgen eines möglicherweise ausufemden Konflikts die Märkte kurzfristig deutlich negativ tangieren würden.



Bei einer zu erwartenden Verbesserung der Wachstumsaussichten, wie sie sich bei ersten Frühindikatoren bereits abzeichne, würden Anleger vermutlich das Risiko- dem Renditekalkül unterordnen. Deshalb könne es an den Aktienmärkten zeitweilig durchaus zu Übertreibungen kommen. Ein zeitweiliger DAX 30-Stand über 14.000 Punkten sei vor diesem Hintergrund im Jahresverlauf durchaus möglich. Diese Prognose setze allerdings voraus, dass der aktuelle Konflikt zwischen den USA und dem Iran nicht zu einem Flächenbrand mutiere. (Ausgabe Januar 2020) (07.01.2020/ac/a/m)





Oberursel (www.aktiencheck.de) - Der Börsenrückblick 2019 in einem Satz: Es war ein glänzendes Jahr für Aktionäre, so die Experten der Alte Leipziger Trust.In Europa (EURO STOXX 50: +25,1%) und den USA (Dow Jones: +21,9%, S&P 500: +28,3%, NASDAQ: +34,2%) seien die Kurse unisono um mehr als 20 Prozent angezogen. Wichtige deutsche Indices wie der DAX 30 (13.249 Punkte / +25,2%) oder der MDAX (28.313 Punkte / +30,5%) hätten das Jahr auf oder in der Nähe ihrer Rekordniveaus beendet. Gleiches gelte für die führenden Kursbarometer an der Wall Street. Auch in Asien stimme die Bilanz: Der japanische Nikkei 225 (+20,9%) sowie der Hang Seng in Hongkong (+ 12,1%) etwa hätten sich jeweils deutlich verbessert. Die satten Kursgewinne seien jedoch nicht das Einzige, das Investoren aus dem zurückliegenden Börsenjahr mitnehmen könnten.Es möge paradox klingen, ausgerechnet nach einem so erfreulichen Jahr wie 2019 daraufhinzuweisen, aber: Fondsanleger sollten ihren Blick nicht auf einen so kurzen Zeitraum wie ein Jahr richten.Wichtig sei gerade an den Aktienmärkten vielmehr die langfristige Sicht, während derer sich starke Kursschwankungen nivellieren würden und dennoch unter dem Strich ein ordentlicher Ertrag bleibe. Tatsächlich sei gerade 2019 ein gutes Beispiel dafür, wie viel Wahres in dieser Börsenbinse stecke: Zwar hätten die Aktienkurse 2019 tatsächlich erheblich zugelegt. Gleichwohl seien dadurch lediglich die Kursverluste des vergangenen Jahres kompensiert worden.Zur Erinnerung: Vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2018 hätten Sorgen um die Konjunktur und den Handelsstreit zwischen den USA und China die Börsen erzittern und die Aktienkurse abrutschen lassen. Der deutsche Leitindex DAX 30 beispielsweise verzeichne auf Sicht der vergangenen zwölf Monaten zwar ein Plus von gut 25%. Seit Anfang 2018 betrage die Wertentwicklung damit jedoch insgesamt moderate 2% bis 3%.Ende 2019 sei klar, die Zinsen würden am Boden bleiben. Wieder aufziehende Konjunktursorgen und eine noch immer nicht steigende Inflation, die ja die eigentliche Richtgröße für die EZB-Politik darstelle, hätten die Zentralbank in den vergangenen zwölf Monaten umdenken lassen. Von möglicherweise steigenden Zinsen sei keine Rede mehr, im Gegenteil: Gegenwärtig werde innerhalb der EZB mit der neuen Präsidentin Christine Lagarde offenbar darüber diskutiert, ob und wann die Zinsen noch weiter gesenkt werden sollten.Die US-Notenbank FED sei der EZB insofern bereits einen Schritt voraus: Sie habe die Zinsen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren bereits wieder angehoben - und sie inzwischen erneut ein Stück weit zurückgenommen. Die Experten würden kurz- und mittelfristig erwarten, dass das Zinsniveau auf absehbare Zeit weiter niedrig bleiben werde, wodurch der Kursanstieg an den Aktienmärkten noch ein Stück weit befeuert werden sollte.Mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union hätten 2019 - und auch schon zuvor - gleich zwei derartige Themen die Börsen rund um die Welt beherrscht. Immer wieder hätten neue Wendungen über das Jahr hinweg für Kursbewegungen gesorgt.Trump brauche für den Wahlsieg eine ruhige See an den Aktienmärkten, d.h. im Wahljahr 2020 eine stabile US-Konjunktur und tendenziell freundliche Aktienkurse. Deshalb sollte er mit China zumindest ein Teilabkommen anstreben und gegenüber der EU bis auf Weiteres auf Autozölle verzichten.Diese Politik der Deeskalation sollte die handelspolitische Unsicherheit 2020 etwas reduzieren, was für die Konjunktur - verglichen mit 2019 - positiv sei. Aber grundsätzlich würden die Unternehmen misstrauisch bleiben. Denn sie seien sich bewusst, dass sich der Konflikt zwischen den USA und der ökonomisch weiter aufstrebenden Weltmacht China kaum lösen lasse und der Handelskrieg nach der Präsidentschaftswahl im November 2020 wieder aufflammen könnte. Ausgelöst entweder durch einen wiedergewählten Donald Trump oder durch einen Vertreter der demokratischen Partei, die mittlerweile ähnlich protektionistische Thesen vertrete, wie Trump.Die handelspolitische Unsicherheit dürfte 2020 wegen eines Waffenstillstands zwar sinken, aber - verglichen mit den Jahren zuvor - hoch bleiben. Die Konjunktur sollte weiter gedämpft bleiben, wenn auch weniger als 2019.