Xetra-Aktienkurs 1&1-Aktie:

27,20 EUR +0,07% (04.10.2021)



ISIN 1&1-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1-Aktie:

1U1



Kurzprofil 1&1 AG:



Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.



Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion steht 1&1 in den Startlöchern für den Bau eines eigenen Mobilfunknetzes. Im Mai 2021 hat 1&1 eine National Roaming-Vereinbarung mit Telefónica abgeschlossen, durch die das Unternehmen seinen Kunden bereits in der Aufbauphase seines neuen Netzes flächendeckenden Empfang bieten kann. (05.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 1&1 (Monatschart): Doppelt vielversprechend - zum Zweiten! - ChartanalyseDie Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) charttechnisch unter die Lupe.Mithilfe eines defensiven Handelsansatzes würden die Analysten Basiswerte mit einer Relativen Stärke nach Levy oberhalb des Schwellenwertes von 1 herausfiltern, die gleichzeitig geringe Marktschwankungen aufweisen würden. Technisch würden wsie Letzteres an einer niedrigen Average True Range (ATR) in Relation zum Kursniveau festmachen. Letztlich würden also die Faktoren "Momentum" und "Low Volatility" kombiniert. Dadurch würden die Analysten trendstabile Aktien selektieren, welche zudem eine unterdurchschnittliche Volatilität aufweisen würden. Die 1&1-Aktie falle aktuell nicht nur in diese Kategorie, sondern befinde sich charttechnisch auch an einer klassischen "make or break"-Marke.Gemeint sei die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 26,76 EUR), den letzten Verlaufshochs bei gut 27 EUR sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Anfang 2018 bis März 2020 (27,23 EUR). Gelinge der Befreiungsschlag, wäre gleichzeitig die Bodenbildung der letzten zwei Jahre mit einem Kurspotential von rund 10 EUR abgeschlossen. Als Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das Julitief bei 24,12 EUR an. Diese Analyse ist ein gutes Beispiel, wie unsere objektiven, quantitativen Selektionsmodelle immer wieder helfen, spannende Tradingkandidaten zu identifizieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)Börsenplätze 1&1-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 1&1-Aktie:27,08 EUR +0,22% (05.10.2021, 08:04)