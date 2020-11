ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Als deutschlandweit einziger virtueller Netzbetreiber hat 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zu bis zu 30 Prozent des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland und kann dieses mit eigenen Produkten und Diensten nutzen. Damit hat 1&1 Drillisch eine Sonderstellung im deutschen Markt.



Mit rund 4,3 Mio. Breitband-Anschlüssen ist 1&1 Drillisch der größte alternative DSL-Anbieter in Deutschland. Die Qualität seiner Festnetz-Produkte wurde bereits mehrfach im Test des renommierten Fachmagazins connect ausgezeichnet. (Testsieg 2015/2017, 2. Platz 2016/2018).



Bei Festnetz-Anschlüssen greift 1&1 Drillisch auf Vorleister wie die Deutsche Telekom zurück und hat Zugriff auf das Glasfasernetz von 1&1 Versatel. So wird die so genannte "letzte Meile" bei VDSL/Vectoring (FTTC) primär über die Layer 2-Infrastruktur der Deutschen Telekom realisiert. Glasfaser-Anschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) können durch die Kooperation mit City Carriern angeboten werden.



1&1 Drillisch deckt mit seinen unterschiedlichen Marken alle wichtigen Kundensegmente ab. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden auch attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz - ergänzt um Produkte wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV.



Im Juni 2019 hat 1&1 Drillisch erfolgreich an der 5G-Auktion der Bundesnetzagentur teilgenommen und die notwendigen Frequenzen für den Aufbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes ersteigert. (06.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten seien die Anleger bei 1&1 Drillisch und United Internet mittlerweile gewohnt. Am Donnerstagbend hätten die beiden Telekommunikationsunternehmen nun einmal mehr ihre Prognose kassiert. Für das Gesamtjahr werde mit weniger Umsatz gerechnet.Wegen der zu erwartenden geringeren Tarifwechselbereitschaft der Bestandskunden werde man weniger Smartphones und Tablets absetzen, habe 1&1 Drillisch mitgeteilt. Der Konzern rechne deshalb statt mit einem Umsatzwachstum von 4% nur noch mit plus 3%. Da das Hardware-Geschäft jedoch margenschwach sei, bleibe die Gewinnprognose mit einem EBITDA von rund 600 Mio. Euro unverändert. Die Corona-Krise und der unsichere Ausgang der laufenden Verhandlungen mit Telefónica Deutschland würden aber als Risiken bleiben.United Internet und 1&1 Drillisch hätten seit Längerem mit Problemen zu kämpfen. Der teure Ausbau von 5G und die Streitigkeiten mit Telefónica würden viel Geld kosten und die 1&1 Drillisch-Aktie belasten. Die erneute Senkung der Umsatzprognose komme da nicht gerade gelegen. Langfristig orientierte Anleger sollten ohnehin abwarten und auch charttechnisch sehe es aktuell nicht gut aus, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:18,155 EUR -2,18% (06.11.2020, 10:12)Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:18,13 EUR -2,55% (06.11.2020, 10:24)