Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

23,14 EUR +2,30% (16.01.2020, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

23,16 EUR +1,14% (16.01.2020, 16:15)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (16.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Ein enttäuschendes Jahr 2019 liege hinter dem deutschen Telekommunikationskonzern. Derzeit arbeite die 1&1 Drillisch-Aktie an einer Konsolidierung knapp oberhalb des 52-Wochen-Tiefs bei 21,16 Euro. Am Donnerstag gehöre sie sogar zu den stärksten Werten im TecDAX. Eine bullishe Analystenstudie von Hauck & Aufhäuser verleihe Schwung. Analyst Simon Bentlage erwarte bereits im ersten Quartal positive Nachrichten und rate zum Kauf der 1&1 Drillisch-Aktie.Seit Monaten lägen die Kursziele der meisten Analysten deutlich über dem Kurs der 1&1 Drillisch-Aktie. Die Risiken wegen des milliardenschweren Aufbaus eines eigenen 5G-Netzes seien aber weiterhin hoch. "Der Aktionär" rate deshalb weiter dazu, die 1&1 Drillisch-Aktie zu meiden. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei trotz der gesunkenen Bewertung weiter nicht gut, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie: