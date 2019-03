Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (28.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Versteigerungen der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard hätten inzwischen die Milliarden-Marke überschritten. An der Börse sorge dies jedoch teilweise für blankes Entsetzen. Die drohenden hohen Kosten würden die Telekomaktien auf Talfahrt schicken. Am stärksten treffe es 1&1 Drillisch, die Angst vor einer Mini-Dividende koste die Aktie nach Zahlen 15%.Während die Zahlen von Drillisch ähnlich wie bei der Mutter United Internet in Ordnung gewesen seien, sei der Ausblick eher vorsichtig ausgefallen. Für die Talfahrt an der Börse habe aber vor allem die drohende Mini-Dividende gesorgt. Wenn Drillisch bei der 5G-Auktion zum Zug komme, werde die Ausschüttung drastisch von 1,60 Euro auf 5 Cent je Aktie reduziert. Mit einem Schlag würde die Dividendenperle - aktuell betrage die Rendite knapp 5% - eines der wichtigsten Kaufargumente verlieren. Die Aktie sei deshalb auf den tiefsten Stand seit Anfang 2015 gefallen.Ziehe Drillisch bei der Frequenzversteigerung den Kürzeren, bleibe zwar alles beim Alten, die Dividende solle dann auf 1,80 Euro je Aktie erhöht werden. Doch die zweigeteilte Prognose für die Ausschüttung stehe stellvertretend für die enorme Unsicherheit im Telekomsektor. Für United Internet und Drillisch sei die Teilnahme an der Versteigerung ein Drahtseilakt. Einerseits würden die enormen Kosten die nachhaltige Wirtschaftlichkeit des Konzerns bedrohen, andererseits würden die aktuellen Verträge mit Telefonica in zehn Jahren auslaufen, das aktuelle Geschäftsmodell sei dann infrage gestellt.Doch nicht nur United Internet und Drillisch würden derzeit in den Seilen hängen. Allgemein sei die Stimmung im Telekomsektor äußerst schlecht. Auch die Aktien von Telefónica und Vodafone würden von Tief zu Tief fallen. Lediglich der deutsche Branchenprimus Deutsche Telekom und der Discounter freenet, der nicht an der Auktion teilnehme, könnten sich von der Talfahrt bislang abkoppeln. Klar sei: Viele Fragen würden beim Thema 5G offen bleiben, Antworten werde es aber erst geben, wenn sicher sei, ob United Internet tatsächlich ein eigenes Netz aufbauen werde.Neueinsteiger sollten die Branche aber grundsätzlich vorerst meiden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie: