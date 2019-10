Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (31.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Die Gewinnwarnung in der vergangenen Woche habe die Aktie von 1&1 Drillisch wieder auf Talfahrt geschickt. Die schlechten Aussichten bei den weiteren Preisanpassungsverfahren und die anhaltenden Risiken durch den teuren Aufbau des neuen 5G-Netzes würden derzeit auch eine schnelle Kurserholung verhindern. In den Fokus würden nun die Quartalszahlen rücken. Am 12. November lege Drillisch die Zahlen zum dritten Quartal vor. Hier dürfe der Konzern nun keine weitere Enttäuschung liefern. Bereits im August sei die Prognose nach unten revidiert worden."Der Aktionär" warne bereits seit Monaten vor den hohen Risiken bei 1&1 Drillisch. Ein Neueinstieg biete sich noch immer nicht an. Unabhängig vom operativen Geschäft würden wie zuletzt immer wieder externe Schocks drohen, die eine nachhaltige Kurserholung verhindern würden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie: