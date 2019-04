Der DAX halte sich seit dem 3. April in einer Handelsspanne auf. Um diese nach oben verlassen zu können, sollten die drei neuen Verlaufshochs bei 12.024/12.032 Punkten überwunden werden. Zuvor liege die psychologische Marke bei 12.000 Zählern. Dieser Widerstand habe bislang noch nicht signifikant aus dem Weg geräumt werden können. Gelinge der nächste Angriff, wäre die horizontale Trendlinie bei 12.114/12.131 Punkten das nächste Etappenziel.



Scheitere der deutsche Leitindex erneut an den genannten Hürden, müsste mit einem weiteren Test des Unterstützungsbereichs bei 11.840/11.800 Zählern gerechnet werden.



Der Euro zum US-Dollar arbeite immer noch an einer Bodenbildung. Das ehemalige Zwischentief bei 1,1301 USD, welches als Nackenlinie fungiere, müsste nachhaltig auf Schlusskursbasis hinter sich gelassen werden. Gleiches gelte auch für die 50-Tage-Glättungslinie bei momentan 1,1297 USD. Anschließend könnte die fallende einfache 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 1,1419 USD ins Visier genommen werden.



Pralle der EUR/USD jedoch von der Nackenlinie und der 50-Tage-Durchschnittslinie nach unten ab, könnte es zu einem wiederholten Angriff auf das 61,8%-Fibonacci-Level bei 1,1190 USD kommen. (15.04.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das war knapp. Am Freitag vergangener Woche konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die "runde" Zahl, die zuletzt in den Medien oft genannte wurde, im Handelsverlauf überwinden, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Am Ende der Börsensitzung sei der heimische Leitindex minimal unter der erwähnten psychologische Kursregion bei 12.000 Zählern aus dem Handel gegangen.