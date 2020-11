Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (10.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Wasserstoff bleibe ein Trendthema. Sowohl die Anbieter Erneuerbarer Energien als auch die klassischen Energiekonzerne würden auf den Durchbruch des Energieträgers setzen. Jetzt hätten der dänische Windpark-Riese Ørsted und der britische Ölkonzern BP einen Deal abgeschlossen, um gemeinsam grünen Wasserstoff zu produzieren.Bei grünem Wasserstoff handele es sich um mit Hilfe von erneuerbaren Energien wie Windkraft klimafreundlich hergestellten Wasserstoff. Auf dem Gelände der BP-Raffinerie in Lingen im Emsland wollten die Unternehmen eine 50-Megawatt-Elektrolyseanlage bauen, wie sie am Dienstag mitgeteilt hätten. Für die Erzeugung solle Strom von Orsted-Windparks in der Nordsee verwendet werden.BP wolle den Wasserstoff für die Produktion von Kraftstoffen nutzen. Er solle 20% des bislang mit Erdgas erzeugten Wasserstoffs ersetzen. Die Anlage solle eine Tonne grünen Wasserstoff pro Stunde erzeugen. Die Inbetriebnahme sei für 2024 vorgesehen.In einer zweiten Phase könnte die Erweiterung der Elektrolyse auf 150 Megawatt ausgebaut werden, heiße es in der Mitteilung weiter. Käme auch die Herstellung synthetischer Kraftstoffe z.B. für die Luftfahrt hinzu, könnten nach Angaben der Unternehmen in einem weiteren Projektschritt Elektrolyse-Kapazitäten von 500 Megawatt entstehen. Mit dem Projekt komme man dem Ziel, "die Betriebsaktivitäten bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen, einen wesentlichen Schritt näher", habe Wolfgang Langhoff, Chef von BP Europe gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.(Analyse vom 10.11.2020)