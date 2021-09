Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Zwischenhoch Ende August habe die Ørsted-Aktie mehr als 15 Prozent verloren. Die allgemein schlechte Stimmung für Green-Tech-Aktien und die Sorge vor starken Auswirkungen des Rohstoffmangels würden belasten. Eine sehr skeptische Studie von Jefferies habe den Abverkauf am Mittwoch noch einmal beschleunigt.Viele Unternehmen würden derzeit unter steigenden Kosten für Rohstoffe und Komponenten leiden. Auch bei gut laufenden Geschäften könnten so die Gewinne unter Druck geraten. Das gelte umso mehr, wenn ein Unternehmen im Projektgeschäft tätig sei. Beim dänischen Marktführer für Offshore-Energieanlagen Ørsted mache Jefferies-Analyst Ahmed Farman unter diesen Umständen erhebliche Risiken aus. Die Einstufung habe er daher von "hold" auf "underperform" gesenkt und das Kursziel von 890 auf 780 Dänische Kronen (umgerechnet etwa 105 Euro) reduziert.Farman beziffere den Anstieg der Investitionskosten für seegestützte Windparks auf rund zehn Prozent. Das genüge, um Ørsted die Renditen in den kommenden Jahren zu verhageln. Vor allem die bereits projektieren Anlagen würden dem Analysten Sorgen wegen feststehender Umsätze bereiten, sodass sich steigende Kosten umso unangenehmer bemerkbar machen dürften. Das Unternehmen habe sich dagegen nur bedingt abgesichert. Farman gehe davon aus, dass die höheren Aufwendungen den Cashflow von zwei Jahren aufzehren könnten.Die Lage bei Ørsted sei kompliziert. Grundsätzlich seien die Aussichten für Offshore-Windkraft sehr gut. Doch auch etablierte Energiekonzerne wie Shell oder BP würden hier angreifen und für einen Preiskampf sorgen. Hinzu kämen die Verwerfungen am Rohstoffmarkt. Das könnte den Kurs vorerst weiter belasten.Neueinsteiger haben deshalb keine Eile, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 100 Euro. (Analyse vom 16.09.2021)Mit Material von dpa-AFX