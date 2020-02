Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

98,32 EUR -0,71% (31.01.2020, 15:42)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (31.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Ørsted lege seit Jahren eine beeindruckende Rally aufs Parkett. In der vergangenen Woche sei der Titel erstmals über die 100-Euro-Marke geklettert. Doch am Donnerstag habe Ørsted einen Umsatz- und Gewinnrückgang vermeldet. Die Ørsted-Aktie setze etwas zurück. Grund zur Panik bestehe jedoch nicht.Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei der Umsatz von Ørsted um knapp sieben auf umgerechnet etwa 9,4 Mrd. Euro gesunken. Noch viel deutlich sei der Rückgang beim Nettogewinn gewesen - von umgerechnet 2,4 Mrd. Euro auf gut 970 Mio. Euro.Verantwortlich für den Rückgang seien allerdings hauptsächlich Sondereffekte. Einmalige Sondereinnahmen aus dem Gasgeschäft 2018 und Kosten durch den Verkauf der defizitären Flüssiggassparte 2018 hätten die Ergebnisse belastet.Leichte Rücksetzer seien bei Ørsted in der Vergangenheit die Ausnahme und stets gute Einstiegsgelegenheiten gewesen. So dürfte es auch diesmal sein. Die Aussichten würden gut bleiben, das sollte sich in den nächsten Jahren auch in den Zahlen widerspiegeln.Die Ørsted-Aktie bleibt einer der Favoriten des AKTIONÄR. (Analyse vom 31.01.2020)