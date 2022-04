Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (07.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Offshore-Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Das am Mittwoch vorgestellte "Osterpaket" der Bundesregierung werde vermutlich die gesamte Wind- und Solarbranche nachhaltig verändern. Der angestrebte Ausbau der Erneuerbaren Energien werde, sofern er denn wirklich umgesetzt werde bzw. umgesetzt werden könne, auf Jahre hinaus großen Einfluss auf den Geschäftsverlauf vieler Unternehmen haben. Und es müsse zu einer Neubewertung zahlreicher Aktien kommen. Zu den größten Gewinnern werde auch Ørsted gehören. Ein zentraler Bestandteil des neuen Förderpakets sei Windenergie auf See, also Offshore-Wind. Und hier sei das dänische Unternehmen zweifellos der größte Profiteur, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.04.2022)