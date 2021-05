Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (27.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der branchenübergreifende Green-Tech-Abverkauf der vergangenen Monate habe auch den einstigen Highflyer Ørsted schwer getroffen. Doch die Perspektiven für den dänischen Weltmarktführer bei Offshore-Windparks seien unverändert gut. Für das Großprojekt in Südkorea gebe es nun Unterstützung - das schaffe auch neue Wasserstoff-Fantasie.1,6 Gigawatt an Offshore-Windenergie wolle Ørsted in Südkorea entwickeln. 2026 oder 2027 solle die Inbetriebnahme erfolgen. Dabei könne Ørsted künftig auf die Unterstützung des südkoreanischen Stahlkonzerns POSCO zählen. Beide Konzerne hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. POSCO habe bereits in der Vergangenheit mehr als 100.000 Tonnen Stahl für Ørsted geliefert.Außerdem möchten die Partner Machbarkeitsstudien für eine mögliche Zusammenarbeit bei grünem Wasserstoff durchführen. Jung-son Chon, Senior Executive Vice President der POSCO Group, habe dazu erklärt, sein Unternehmen "arbeite daran, Geschäftsmöglichkeiten für erneuerbaren Wasserstoff zu entdecken".Ørsted sei beim zukunftsträchtigen Offshore-Wind bestens positioniert - und auch für den Megatrend Wasserstoff gut gerüstet. Der Abverkauf zuletzt sei nach der vorherigen Rally durchaus gesund gewesen. Langsam sollte die Aktie aber wieder Fahrt aufnehmen. Die Zusammenarbeit mit POSCO komme da gerade recht.Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 100 Euro, so der Experte Maximilian Völkl. DER AKTIONÄR setze auch im langfristig ausgerichteten Schlag-den-Buffett-Depot weiter auf steigende Kurse. (Analyse vom 27.05.2021)