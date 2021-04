Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Mit ambitionierten Ausbauplänen habe US-Präsident Joe Biden den Unternehmen aus dem Bereich der Offshore-Windkraft diese Woche neuen Schwung verliehen. Auch der dänische Windparkbetreiber Ørsted habe sich von den Tiefs gelöst und habe wieder deutlich angezogen.Während die Turbinenbauer bereits am Dienstag nach Bekanntwerden der Biden-Pläne deutlich hätten zulegen können. Doch das könnte erst der Anfang sein, denn die Pläne der US-Regierung seien spektakulär. Bis 2030 wolle Biden jährlich 30 Gigawatt Strom durch Offshore-Windparks erzeugen. Gerade an der Ostküste sollten neue Parks errichtet und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Da Ørsted ohnehin in den USA kräftig expandieren wolle, spiele das dem dänischen Konzern voll in die Karten und spiegele sich jetzt auch in der Kurserholung wider.Offshore-Wind werde immer wichtiger. Die neue Regierung in den USA habe das erkannt. Immer mehr Länder dürften nachziehen und das Geschäft von Ørsted beflügeln. Die Aktie bleibe für langfristig orientierte Anleger interessant, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2021)Börsenplätze Ørsted-Aktie: