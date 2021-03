Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

121,80 EUR -0,90% (04.03.2021, 13:01)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (04.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Monatelang habe die Aktie von Ørsted nur den Weg nach oben gekannt. Doch der Green-Tech-Abverkauf der vergangenen Wochen habe den Weltmarktführer für Offshore-Windparks mit voller Wucht getroffen. Vom Hoch zu Jahresbeginn habe die Aktie rund 35 Prozent verloren. "Der Aktionär" schätze die Lage ein.Die Korrektur im Green-Tech-Bereich sei zwar überfällig gewesen. Ihr Ausmaß sei inzwischen aber doch größer als erwartet. Bei Ørsted komme noch hinzu, dass die Prognose für das Gesamtjahr zuletzt enttäuscht habe. Außerdem müsse sich der Konzern mit den dänischen Steuerbehörden herumstreiten. Dieser Mix habe für die besonders scharfe Korrektur gesorgt.Gleichzeitig sei aber auch klar, dass die grundsätzlichen Aussichten für Offshore-Wind weiter gut seien. Immer mehr Länder weltweit würden erkennen, dass an der Technologie kein Weg vorbeiführe, wenn die ambitionierten Klimaziele erreicht werden sollten - zumal in vielen Ländern einfach kein Platz für unzählige Solaranlagen und Onshore-Windparks sei. Bereits im vergangenen Jahr seien 32 Gigawatt an Offshore-Kapazitäten neu installiert worden. Für dieses Jahr rechne das Analysehaus Rystad mit einem Plus von 37 Prozent.In diesem Fall sollten Anleger die Aktie aber in jedem Fall auf der Watchlist belassen und bei einer Beruhigung der Lage wieder ins Auge fassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link