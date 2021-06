Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (02.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Ein deutliches Minus müssten Anleger am Mittwoch bei Ørsted hinnehmen. Der Weltmarktführer für Offshore-Windparks habe auf seinem Kapitalmarkttag zwar ambitionierte Ziele für die Zukunft ausgegeben. Das mache langfristig auch Sinn, koste aber viel Geld. Der Konzern wolle weltweit führend sein, was Erneuerbare Energien angehe.Ørsted wolle dazu bis 2027 350 Milliarden Dänische Kronen (umgerechnet etwa 47 Milliarden Euro) investieren. Mit dieser Summe wolle sich der Konzern dem Angriff der großen Ölriesen wie Shell oder Total und auch der konventionellen Versorger wie RWE oder Enel erwehren. Die neue Summe liege rund 50 Prozent über den Zahlen des letzten Strategieupdates 2018. "Unser Ziel ist es, bis 2030 der weltweit führende Anbieter von grünen Energien zu sein", so CEO Mads Nipper.Ørsted plane 2030 rund 50 Gigawatt an Erneuerbarer Energie installiert zu haben - rund drei Mal so viel wie derzeit. 30 Gigawatt davon sollten von Offshore-Parks kommen, 17,5 Gigawatt von Onshore- und Solarparks und 2,5 Gigawatt aus anderen grünen Quellen wie Biomasse oder Wasserkraft.Hohe Investitionen würden sich nicht vermeiden lassen, um eine führende Rolle zu spielen. Offshore-Wind werde bei der Energiewende ein wichtiger Baustein werden. Dank der Erfahrungswerte habe Ørsted hier einen Vorteil.Anleger können deshalb weiter an Bord bleiben - auch, wenn das Chartbild nach dem Rücksetzer am Mittwoch durchaus angeschlagen ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege bei 100 Euro. (Analyse vom 02.06.2021)