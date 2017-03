Interessanterweise hätten sich die wesentlichen Aktionäre trotz Kursrutsch nicht aus der Aktie verabschiedet. Acton Capital, DN Capital, DB Private Equity, Goldman Sachs, Schroders und Vanguard Group würden weiter ihre Anteile halten. MCI Management habe die günstigen Kurse sogar genutzt und den Anteil auf über 15% ausgebaut.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" geben der windeln.de-Aktie noch eine Chance - Spekulativer Kauf unter 3 Euro; mit Stoppkurs von rund 15% unter Einstieg. (Analyse vom 13.03.2017)



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern. Das breite Produktsortiment wird über die deutschen Shops windeln.de, nakiki.de und die internationalen Shops windeln.ch, pannolini, feedo und bebitus angeboten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das Spektrum reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (13.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de AG (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) unter die Lupe.Für den Onlinehändler von Baby- und Kleinkinderprodukten sei das Jahr 2016 nicht gut verlaufen. Vergangenen Mai habe das Unternehmen die Prognose deutlich nach unten anpassen müssen. Eigentlich hätten die Münchner den Umsatz im Jahr 2016 um rund 50% auf knapp 270 Mio. Euro steigern wollen. Die EBIT-Marge sollte sich auf minus 8 bis 6% belaufen. Bekanntlich sei das Unternehmen nicht nur in Europa, sondern auch China aktiv.Dort habe die chinesische Regierung im April 2016 die Importregeln und Zölle für Warenlieferungen nach China geändert. Die neuen Regelungen hätten insbesondere darauf abgezielt, unkontrollierte Warenlieferungen von nicht legitimierten Händlern nach China zu reduzieren und erstmals zu besteuern. Das habe bei den chinesischen Kunden von windeln.de zu einer Kaufzurückhaltung geführt. Zudem habe der Wechsel zu einem neuen ERP-System zu vorrübergehenden Umsatzeinbußen im gleichen Zeitraum geführt. Sodann habe die Gesellschaft für 2016 ein Umsatzplus von rund 30% und eine negative EBIT-Marge von minus 10 bis 12% prognostiziert.Im weiteren Jahresverlauf habe sich der Vorstand dazu entschieden, ein umfassendes Maßnahmenprogramm zur kundenorientierten Fokussierung der Geschäftsaktivitäten, Verbesserung operativer Prozesse und zur Kostensenkung umzusetzen. Das eigene Shopping Club-Geschäft sei dichtgemacht worden. Dies habe zu einer erneuten Rücknahme der Umsatzprognose für das fortgeführte Geschäft auf rund 190 bis 200 Mio. Euro oder einem Plus von 20 bis 25% geführt.Beim Treffen in Frankfurt im Februar habe CFO Nikolaus Weinberger den Ausblick für das Unternehmen für 2016 mit einem Umsatz zwischen 190 und 200 Mio. Euro, einer Rohertragsmarge von rund 27% und einer EBIT-Marge von minus 12 bis 14% wiederholt. Im Ergebnis seien zudem negative Einmaleffekte aus der Umstrukturierung von ca. 2 Mio. Euro enthalten. Positiv: Das Geschäft mit Konsumenten aus China habe sich stabilisiert. Die regulatorische Anpassung sei per Ende Q3 finalisiert worden. "Das Geschäft hat sich nach der regulatorischen Anpassung deutlich erholt." Zudem sei im August der eigene windeln.de-Shop auf der Plattform Tmall Global von Alibaba gestartet, der gut angelaufen sei. "Der Oktober war gut und wir hatten ein ordentliches Weihnachtsgeschäft", so Weinberger.Spannend sei die Frage, wann windeln.de die Gewinnschwelle erreichen könne. Nach Einschätzung der Experten könnte der Break-Even bei einem Umsatzvolumen von 350 bis 400 Mio. Euro erstmals im Jahr 2019 erreicht werden. Per Ende September 2016 horte die Gesellschaft einen Kassenbestand von über 65 Mio. Euro. Bankschulden habe die Firma keine. Laut Weinberger sei die Liquidität bis zum Erreichen der Gewinnschwelle ausreichend. Kapitalmaßnahmen seien aktuell keine geplant, betone der CFO. Perspektivisch sei mit dem Geschäftsmodell von windeln.de eine EBIT-Marge von mindestens 5% machbar.windeln.de sei im Mai 2015 zu einem Kurs von 18.50 Euro emittiert worden. Das sei natürlich viel zu teuer gewesen. Anfang 2016 hätten die Experten das Papier bei Kursen von 9.30 Euro zum Kauf empfohlen. Kurzfristig sei mit dieser Empfehlung sogar Geld zu verdienen gewesen. Ansonsten sei diese Empfehlung schlichtweg schlecht gewesen. Nach der Umsatzwarnung im Mai 2016 und im weiteren Jahresverlauf sei die Aktie dramatisch abgestürzt und handle nunmehr auf einem neuen Rekordtief von 2,90 Euro. Der Börsenwert sei auf weniger als 80 Mio. Euro gefallen. Für einen strategischen Player aus der Industrie sei die Plattform sicherlich sehr spannend. Immerhin habe die Firma 1 Mio. Kunden, die mindestens einmal bei windeln.de bestellt hätten. Eine Übernahme würden die Experten aktuell eher für unwahrscheinlich halten.