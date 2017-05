Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Kurzprofil www.wallstreet-online.de:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (16.05.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK).Das beliebte Finanzportal sei sehr stark ins neue Jahr gestartet. wallstreet: online AG habe in Q1 einen Umsatz von fast 1 Mio. Euro erzielt! Ein Plus von gut 80% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das EBIT habe bei ca. 250.000 Euro gelegen. Netto hätten knapp 0,3 Mio. Euro in der Kasse geklingelt. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2016 habe die Firma einen Umsatz von 2,9 Mio. Euro und einen Profit von 225.000 Euro erzielt. In Q1 des Jahres 2017 habe CEO André Kolbinger schon mehr verdient als im gesamten Jahr 2016. Grund der starken Entwicklung sei die hohe Nachfrage für Investor Relations-Aktivitäten. Wie aus Branchenkreisen zu hören sei, solle dieser Trend anhalten. Die Nachfrage nach Werbeplätzen auf dem Finanzportal sei unverändert hoch.Aufgrund der guten Entwicklung dürften die Berliner bald ihre Prognose für 2017 nach oben setzen. Gemäß einer Mitteilung der Gesellschaft sei vor dem Hintergrund des starken Jahresauftakts eine Anpassung der Prognose vermutlich notwendig. Bisher kalkuliere Kolbinger für dieses Jahr mit einem Umsatz von 3,15 Mio. Euro, einem Plus von 10% gegenüber dem Jahr 2016 sowie einem deutlichen Gewinnanstieg. Nach den eigenen Berechnungen der Experten von "Vorstandswoche.de" dürfte sich der Umsatz in 2017 auf mindestens 3,6 Mio. Euro belaufen. Der Nettogewinn könnte die Marke von 0,8 Mio. Euro überschreiten. Die Annahmen der Experten seien wie gewohnt konservativ.Die wallstreet:online-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 16.05.2017)