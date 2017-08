XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,39 EUR -4,18% (18.08.2017, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,392 EUR -6,44% (18.08.2017, 14:18)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (18.08.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund des Insolvenzverfahrens bei der Fluggesellschaft Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) gibt es zahlreiche Gespräche um die Zukunft des Unternehmens, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft wird sich in den Verhandlungen für den Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen zu fairen Bedingungen einsetzen und darauf drängen, dass dazu entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen werden."Wir sind sehr besorgt über die Zukunft der rund 8.200 Beschäftigten von Air Berlin. Daher fordern wir alle Beteiligten, allen voran die an Übernahme interessierten Unternehmen auf, sich zu ihrer sozialen Verantwortung zu bekennen und Beschäftigte von Air Berlin zu fairen Konditionen zu übernehmen", betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.Die Gewerkschaft sieht auch die Bundesregierung, die mit Finanzzusagen das Insolvenzverfahren stützt, in der Verantwortung, Druck auf die Verhandlungspartner auszuüben, damit die Air Berlin-Beschäftigten eine Zukunftsperspektive erhalten. "Die 150-Millionen-Bürgschaft aus öffentlichen Finanztöpfen muss auch an soziale Bedingungen geknüpft werden", so Behle.Börsenplätze Air Berlin-Aktie: