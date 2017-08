Beide Parteien haben eine Erklärungsfrist bis zum 30. September 2017 vereinbart. Bis dahin können beide oder auch nur eine Seite das Verhandlungsergebnis zurückziehen. ver.di wird jetzt das Ergebnis in Mitgliederversammlungen beraten und bewerten und ihre zuständigen Gremien einbeziehen.



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

20,42 EUR -0,63% (21.08.2017, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

20,441 EUR -0,49% (21.08.2017, 14:24)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (21.08.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach monatelangen Auseinandersetzungen und Verhandlungen zu den zukünftigen Arbeits - und Einkommensbedingungen der Beschäftigten im Uniper Konzern (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) hat sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) mit dem Arbeitgeberverband auf einen Tarifkompromiss verständigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di:Der Kompromiss beinhaltet eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen, die größtenteils zum 1. Januar 2018 in Kraft treten sollen.Als Erfolg betrachtet ver.di im Rahmen des Tarifpaketes den Abschluss eines Tarifvertrages zur sozialen Absicherung, der unter anderem betriebsbedingte Kündigungen ausschließt und die Inanspruchnahme von Vorruhestandsregelungen ermöglicht. Dieser Tarifvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis Ende 2022."Vor dem Hintergrund der weiterhin schwierigen politischen Rahmenbedingungen zur Zukunft der Kohleverstromung ist diese langfristige Absicherung für unsere Mitglieder sehr wichtig", so Immo Schlepper, Verhandlungsführer der Gewerkschaft ver.di.Die Parteien verständigten sich auch auf die Absicherung der bestehenden Anzahl von Ausbildungsplätzen und -standorten im Konzern. Mit Beendigung der Ausbildung besteht ein Übernahmeanspruch von mindestens zwölf Monaten.Zu dem umfangreichen Tarifpaket gehört auch ein Sonderbonus für Gewerkschaftsmitglieder. Ab 2018 erhalten nur sie eine jährliche Einmalzahlung von 400 Euro. Dieser Tarifvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis Ende 2024. Schlepper: "Das ist ein Novum in der Konzerngeschichte E.ON/Uniper."