Die Studie zeigt unter anderem auf, dass Crowdwork in der Regel eine Nebentätigkeit darstellt, die von hauptberuflich Selbstständigen, Angestellten und Nicht-Erwerbstätigen (z.B. Studierenden, Rentner/innen) ausgeübt wird. In Deutschland sind schätzungsweise mehrere hunderttausend Personen regelmäßig auf solchen Internet-Plattformen aktiv, die aber nur einen Zuverdienst von circa 500 Euro monatlich erwirtschaften. Als existenzsichernde Haupterwerbsquelle dient die plattformbasierte Arbeit bislang vermutlich nur wenigen tausend Menschen bundesweit.



Die Gewerkschaften stellt die Plattform-Wirtschaft vor besondere Herausforderungen. Auch wenn Online-Arbeitende überwiegend männlich, jung und hochqualifiziert sind, ist die Heterogenität dieser Gruppe insgesamt erheblich stärker ausgeprägt als bei jeder anderen Form bezahlter Arbeit.



Problematisch ist Crowdwork auch im Hinblick auf die Absicherung der Beschäftigten und die Rolle der Sozialversicherungen - wachsende Bereiche von Erwerbstätigkeit werden nicht mehr ausreichend abgedeckt. Deshalb fordert ver.di eine gemeinsame Erwerbstätigenversicherung unabhängig vom Erwerbsstatus: "Wir müssen das Arbeitsrecht an die neuen Bedingungen der digitalen Arbeitswelt anpassen. Auf den Plattformen arbeitende Menschen müssen in Zukunft einen angemessenen Schutz erfahren. Dies können wir nur erreichen, wenn wir sie stärker in die Debatte über gute Arbeit in der digitalen Welt einbeziehen", sagt ver.di-Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder.



Die Gewerkschaft hat rund 30.000 Solo-Selbstständige als Mitglied und berät auch Crowdworker.





Die Zufriedenheit mit der Arbeit auf Plattformen ist deutlich niedriger als bei anderen Formen der Erwerbstätigkeit. Zudem beschleunigt Crowdwork die so genannte Erwerbshybridisierung, bei der Menschen unterschiedliche Auftrags- und Beschäftigungsbeziehungen sowie Einkommensquellen miteinander kombinieren. Das geht aus einer Studie über plattformbasierte Online-Arbeit in Deutschland hervor, die ver.di gemeinsam mit dem Arbeitssoziologen Prof. Dr. Hans Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München erstellt hat.