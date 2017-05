Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der branchenweite Mindestlohn in der beruflichen Weiterbildung wird ab Januar 2018 von derzeit 14,60 Euro um 4,5 Prozent auf dann 15,26 Euro steigen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Mit der Tarifeinigung machen ver.di und die GEW den Weg frei für eine spürbare Einkommenserhöhung für einen Großteil der rund 30.000 Beschäftigten in der Branche, die vom Mindestlohn leben müssen. Es ist ein hart errungener Kompromiss, der dazu dient, den ruinösen Wettbewerb um niedrige Entgelte in der Branche zu reduzieren", sagte Ute Kittel, Mitglied des ver.di-Bundesvorstands.Der Branchenmindestlohn wurde erstmals 2012 vereinbart und wird seither in regelmäßigen Abständen neu ausgehandelt. Der Mindestlohntarifvertrag regelt dabei neben der Lohnhöhe auch einen Anspruch auf 29 Tage Jahresurlaub. Die Laufzeit des neu ausgehandelten Vertrags beträgt 12 Monate. (18.05.2017/ac/a/m)