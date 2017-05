Nachteile:



Auch wenn der Handel mit Rohstoffen viele Vorteile besitzt, gibt es dennoch einige sehr signifikante Nachteile, die man vor dem Handel auf jeden Fall bedenken sollte. Wie schon oben erwähnt unterliegen Rohstoffe wenn überhaupt nur extremen Schwankungen - liest man diese falsch oder erwartet man sie nicht, erwartet einen allerdings ein schwerer Schlag in die eigenen Profite. Bestimmte Krisensituationen zum Beispiel rufen einen Ölmangel hervor, was den Preis für Öl und die Nachfrage nach oben treibt - sieht man so etwas nicht voraus, kann man Probleme bekommen.



Diese Schwankungen sind außerdem im Vergleich zu anderen Handelsoptionen sehr extrem. Wenn man beim Rohstoffhandel gewinnt oder verliert, gewinnt oder verliert man meist das Zehnfache des eigenen Einsatzes - wenn nicht sogar das Hundertfache. Auch das sollte auf jeden Fall bedacht werden.



Der Handel mit Rohstoffen ist außerdem nicht langfristig geeignet - wenn es Schwankungen gibt, sind diese wie schon erwähnt sehr hoch, ansonsten aber relativ konstant. Wer also auf langfristigen langsam steigenden Gewinn abzielt, ist mit dem Rohstoffhandel nicht sehr gut beraten.



Fazit:



Wer das Risiko sucht und den Markt genau lesen kann, findet im Rohstoffhandel sein Glück. Man benötigt ein genaues Auge und gute Kenntnisse über die verschiedenen Rohstoffarten und muss schnell sein. Hat man all diese Qualitäten beisammen, steht einem gepflegten und profitablen Handel aber nichts mehr im Wege. (19.05.2017/ac/a/m)









Im Gegensatz zu den Veränderungen der Ölpreise an einem Tag , die teilweise willkürlich auftreten, unterliegen Rohstoffe immer bestimmten Schwankungen, die man, Erfahrung vorausgesetzt, vorhersagen kann. Unter Rohstoffen zählen sogenannte "größere Handelsprodukte", das bedeutet also Verbrauchsgüter. Darunter zählen Dinge wie Metalle, die man zum Bauen benötigt, Fleisch und Lebendvieh, Kaffee, Kakao und so gut wie jedes Lebensmittel.