ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.12.2016/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie konnte 2016 um rund 25% steigen - Aktienanalysethyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) behauptete sich 2016 als einer der Gewinner, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Um rund 25 Prozent habe die thyssenkrupp-Aktie im laufenden Jahr zugelegt. Händler hätten darauf verwiesen, dass sich die Rohstoffpreise zuletzt deutlich erholt hätten und auch nächstes Jahr steigen könnten. Für Stahl habe Konkurrent ArcelorMittal bereits angekündigt, seine EU-Preise erhöhen zu wollen. Auch das vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigte Konjunkturprogramm lasse die Branche hoffen. Während meist die Stahlsparte des Essener Konzerns im Fokus stehe, richte sich thyssenkrupp stärker auf Aufzüge, Automobile und Anlagenbau aus. So solle ein neues Werk in Changzhou bereits ab 2017 für alle in China vertretenen Autobauer unter anderem elektrische Lenksysteme liefern. Hierfür würden in den nächsten vier Jahren jährlich 30 Millionen Neufahrzeuge in China erwartet.Charttechnisch befinde sich die Aktie von thyssenkrupp seit Februar in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 21,60 und 29 Euro beschrieben werden könne. Mit Abstand werde dieser auf der Unterseite von der ebenso ansteigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 20,37 Euro begleitet. Nachdem die Notierungen die Unterseite mehrmals und zuletzt Ende November bestätigt hätten, sei es ihnen gelungen, den Widerstandsbereich zwischen 22 und 22,50 Euro zu überwinden, der erstmals im April und wiederholt von August bis Oktober im Weg gestanden habe, und ein neues Jahreshoch bei 24,34 Euro zu erreichen, was den höchsten Stand der Aktie seit Ende Juli 2015 dargestellt habe. Darüber befindet sich das Vorjahreshoch bei 26,43 Euro, das steigenden Kursen innerhalb des dargestellten Trendkanals als kurzfristiges Ziel gelten kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.12.2016)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,67 EUR -0,81% (29.12.2016, 09:20)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,60 EUR -0,89% (29.12.2016, 09:31)