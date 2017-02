Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.02.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Die Lust der Anleger dürfte noch mehr steigen - AktienanalyseDie Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Siderurgica do Atlantico, so heiße das Stahlwerk das unter dem Kürzel CSA bekannt sei, mit vollem Namen. Die thyssenkrupp AG habe es nun nach langen, zähen Verhandlungen für 1,5 Milliarden Euro an das Stahlunternehmen Ternium aus Luxemburg verkauft. Vor dem kommenden Oktober solle die Transaktion komplett vollzogen sein. Mit dem Erlös aus dem Verkauf könne der DAX-Konzern die Quote seiner Nettofinanzschulden deutlich verringern, wie Finanzvorstand Guido Kerkhoff mitgeteilt habe. Die Ausstattung mit Eigenkapital steige dadurch automatisch. Anleger hören das gern, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag".Doch der Verkauf habe auch seine Kehrseite. Eine Wertberichtigung von rund 0,9 Milliarden Euro müsse thyssenkrupp nun schultern. Doch das sei nicht so relevant für den Aktienkurs wie die Tatsache, dass nun erhebliche Risiken wegfallen würden. Der gesamte thyssen-Geschäftsbereich "Steel Americas" werde im Übrigen zusammen mit dem Werk CSA abgewickelt, die Sparte werde ab sofort als "nicht fortgeführtes Geschäft" ausgewiesen.Der Verkauf von CSA werde laut thyssenkrupp deutliche Auswirkungen auf den Jahresüberschuss haben. Dieser dürfte insgesamt in die roten Zahlen rutschen, wie der Stahlkonzern in einer Pressekonferenz mitgeteilt habe. Darüber hinaus solle der Verkauf keinen Einfluss auf die Ziele für das bereinigte EBIT und den freien Cashflow vor Fusionen und Übernahmen für das laufende Geschäftsjahr haben, was bedeute, dass das Geschäftsmodell von thyssenkrupp insgesamt unbeschädigt sei. Und das sei wichtig für die Aktionäre: Die Zukunftsfähigkeit des Stahlkonzerns sei nicht beeinträchtigt, vor allem werde keine Kapitalerhöhung benötigt. thyssenkrupp werde stattdessen Gespräche mit mehreren europäischen Unternehmen eine mögliche geschäftliche Zusammenarbeit führen. Der wegfallende amerikanische Stahlmarkt solle also durch einen verstärkten Fokus auf Europa wettgemacht werden.Ein weiterer positiver Effekt sei die Verringerung der Abhängigkeit vom Stahlgeschäft. Künftig trage dieses in Europa nur noch mit 25 Prozent zum EBIT von thyssenkrupp bei, das Aufzugsgeschäft dagegen 50 Prozent. Vor dem Hintergrund einer massiven Überproduktion von Stahl, die in China zu beobachten sei, dürfte das die Lust der Anleger auf die thyssenkrupp-Aktie noch steigern. Konzernchef Heinrich Hiesinger kann den 22. Februar 2017 als einen guten Tag für das Unternehmen und für die Aktionäre rot im Kalender anstreichen; die fünf Prozent, die die thyssenkrupp-Aktie am Tag der Bekanntgabe des CSA-Verkaufs auf einen Schlag zulegte, dürften nicht die letzte Steigerung gewesen sein, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 22.02.2017)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: