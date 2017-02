ISIN thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.02.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Industriekonzern stellt sich neu auf - Aktienanalysethyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) steht vor wegweisenden Entscheidungen, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorstandschef Heinrich Hiesinger bekräftige nämlich die Pläne über die Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel. Ein Zusammenschluss werde allerdings nicht vor Sommer dieses Jahres erwartet, besonders die Übernahme der milliardenschweren Pensionsverpflichtungen stehe einer schnellen Einigung im Weg. Unabhängig davon wolle thyssenkrupp seine Stahlsparte neu aufstellen. Denn die europäische Stahlindustrie leide seit geraumer Zeit an strukturellen Überkapazitäten und einem gestiegenen Preisdruck durch Importe aus dem asiatischen Raum. Wie ein solcher Umbau konkret aussehen werde, sei noch nicht abzusehen. Mit der Übernahme von Tata Steel seien die Möglichkeiten vielfältig, sich neu aufzustellen und den Herausforderungen zu begegnen.Die Aufbruchstimmung färbe auch auf den Aktienkurs ab, der sich weiter in einem stabilen Aufwärtstrend befinde, seit Jahresbeginn jedoch in der Nähe des 52-Wochen-Hochs konsolidiere. Positive Nachrichten gebe es noch aus einer anderen Ecke des Konzerns: In Algerien habe ein Großauftrag für den Bau einer Zementfabrik an Land gezogen werden können. Der Auftragswert liegt nach Aussagen des Konzerns im mittleren dreistelligen Millionenbereich, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,425 EUR +0,39% (03.02.2017, 15:15)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,406 EUR +0,07% (03.02.2017, 15:32)