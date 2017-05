Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.05.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist wegen Abschreibungen von rund 900 Mio. Euro auf sein mittlerweile verkauftes Stahlwerk in Brasilien im zweiten Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unterm Strich habe ein Fehlbetrag von 879 Mio. Euro in den Büchern gestanden, nach einem Gewinn von 61 Mio. Euro im Vorjahr. Operativ hingegen habe der Stahlkocher deutliche Fortschritte gemacht: Das bereinigte EBIT habe um 31 Prozent auf 427 Mio. Euro angezogen. Für den entscheidenden Schub hätten gute Geschäfte in der Aufzugsparte sowie mit der Automobilindustrie gesorgt. Auch die Erholung der Stahlpreise habe sich positiv bemerkbar gemacht. Wegen gestiegener Rohstoffkosten, hauptsächlich bei Kokskohle, seien die positiven Effekte allerdings teilweise wieder aufgezehrt worden, so der Konzern.Auch der Umsatz sei besser ausgefallen als gedacht. Die Einnahmen seien um 12 Prozent auf knapp 11 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten lediglich mit 10,4 Mrd. Euro gerechnet. Ebenfalls erfreulich: Die Auftragsentwicklung. Diese habe dank einem robusten Industriegütergeschäft um 33 Prozent auf fast 12 Mrd. Euro angezogen. Aber das sei nicht alles: Aufgrund der guten operativen Entwicklung habe thyssenkrupp seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr von zuvor 1,7 auf 1,8 Mrd. Euro erhöht. Wegen der Brasilien-Abschreibungen rechne der DAX-Konzern allerdings unterm Strich mit einem deutlichen Verlust.Dennoch: Fundamental sehe die Lage wieder etwas besser aus. Und auch in die Überlegungen für eine mögliche Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel sei wieder Bewegung gekommen. Offensichtlich hätten die Inder eine Lösung für die milliardenschweren Pensionslasten in Großbritannien gefunden. Danach würde der Pensionsfonds von Tata abgespalten. Im Gegenzug zahle Tata 550 Mio. Pfund in den Fonds ein. Zudem würden die Treuhänder des Fonds eine 33-Prozent-Beteiligung an der britischen Tata-Steel-Tochter erhalten. Eine der wichtigsten Hürden für die Fusion wäre damit aus dem Weg - vorausgesetzt die Regulierer stimmen zu. Es müssten noch wichtige Details geklärt werden, habe es geheißen. (Ausgabe 20/2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:24,035 EUR +0,31% (26.05.2017, 17:35)