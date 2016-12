Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,68 EUR -0,22% (27.12.2016, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,671 EUR -0,09% (27.12.2016, 15:58)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.12.2016/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Einer der Börsengewinner 2016 - AktienanalyseObwohl der für das Geschäftsjahr 2016 ausgewiesene operative Gewinn mit EUR 1,485 Mrd. im Vergleich zum Vorjahr um knapp neun Prozent niedriger ausfiel, konnte die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) überzeugen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einem Wachstum von über 27 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Stahlkonzerns aus Essen zu den Gewinnern des DAX im Jahr 2016.Für das Jahr 2017 mache zudem das angekündigte Konjunkturprogramm des designierten US-Präsidenten Donald Trump Hoffnung. Des Weiteren könnten die Stahlpreise steigen. So habe bereits der Mitbewerber ArcleorMittal angekündigt, seine Preise innerhalb der Europäischen Union für das kommende Jahr anheben zu wollen.In dem schwankungsanfälligen Industriesektor der Stahlproduktion versuche Vorstandsvorsitzender Heinrich Hiesinger das Unternehmen stärker in den Bereichen der Aufzüge, Autoteile, Anlagen und U-Booten auszurichten. Dazu baue thyssenkrupp seine Aktivitäten in China aus. In Changzhou werde ein neues Werk für Lenksysteme für den Bereich der Automobilindustrie errichtet.Die Kapazität solle die Zahl von 4 Mio. produzierten Einheiten umfassen können. Verwendbar seien die Komponenten laut zuständigem Geschäftsführer Dr. Karsten Kroos für sämtliche Fahrzeugtypen von leichten Pkws bis hin zu Transportern und Vans. Hintergrund seien die bereits seit Jahren stabil wachsenden Absatzzahlen in China. Nach Branchenstudien werde für die kommenden vier Jahre ein jährliches Wachstum von 30 Mio. Neufahrzeugen erwartet. Dies sei für thyssenkrupp von besonderer Bedeutung, da ein Drittel des Konzernumsatzes durch die Komponentensparte erwirtschaftet werde.Die thyssenkrupp-Aktie notiere aktuell bei EUR 22,75 bei einem durchschnittlichen Kursziel von EUR 24,06 (Bloomberg). Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der zurückliegenden zwölf Monate betrage 43,22. Bei Bloomberg wird die thyssenkrupp-Aktie von 16 Analysten zum Kauf empfohlen, acht raten zum halten und vier zum Verkauf, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 27.12.2016)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: