ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (22.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Bären drücken den Stahltitel tief ins Minus! ChartanalyseTrotz einer relativ guten charttechnischen Ausgangslage der thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in Form eines bullischen Hammers, verpassten Käufer die Chance auf einen nachhaltigen Kursanstieg des Wertpapiers - Stattdessen übernahmen Bären das Feld und drückten die Aktie tief ins Minus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit dürfte der seit den Jahreshochs bei 27,05 Euro Mitte Juli etablierte aber kurzfristige Abwärtstrendkanal weiter ausgebaut werden, was auch das leichte Unterschreiten des gleitenden Durchschnitts EMA 50 auf Tagesbasis anzeige. Setze man nun den allgemeinen Zählalgorithmus eines 1-2-3-Lows an, so werde ein tieferes Tief unterhalb dessen aus Anfang dieses Monats von 24,34 Euro wahrscheinlich. Genau auf diesen Kursrückgang könnten sehr kurzfristig und vor allem spekulativ orientierte Anleger mittels entsprechend hoch gehebelte Short-Positionen setzen und binnen weniger Tage eine recht hohe Rendite erzielen.Der etwas unerwartete Kursrückgang der thyssenkrupp-Aktie unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis hat nun kurzfristiges Abwärtspotenzial zunächst auf die Vorgängertiefs von 24,34 Euro entfaltet, darunter sollte schließlich die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 23,52 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.08.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:25,46 EUR +0,77% (22.08.2017, 09:18)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:25,22 EUR -0,32% (22.08.2017, 09:34)