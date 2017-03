Kursziel

thyssenkrupp-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30 outperform Credit Suisse Michael Shillaker 14.11.2016 30 buy Jefferies Seth Rosenfeld 09.02.2017 30 kaufen Nord LB Holger Fechner 23.02.2017 30 buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 23.02.2017 30 buy Berenberg Bank Alessandro Abate 23.02.2017 29 outperform Macquarie Research Patrick Morton 07.02.2017 29 buy Commerzbank Ingo-Martin Schachel 22.02.2017 27 outperform RBC Capital Markets Ioannis Masvoulas 20.02.2017 26,70 buy Société Générale Christian Georges 29.11.2016 26 buy HSBC - 17.06.2016 26 halten Independent Research Sven Diermeier 22.02.2017 25,50 outperform Exane BNP Paribas Sylvain Brunet 03.02.2017 25 hold Baader Bank Christian Obst 22.02.2017 25 hold Warburg Research Björn Voss 19.01.2017 24,60 neutral J.P. Morgan Roger Bell 23.02.2017 23,50 equal weight Morgan Stanley Alain Gabriel 16.02.2017 22,50 neutral Citigroup Ephrem Ravin 25.01.2017 22 reduce Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 09.02.2017 22 sell Goldman Sachs Eugene King 02.02.2017 21 halten Bankhaus Lampe Marc Gabriel 29.11.2016 21 equal weight Barclays Vladimir Sergievskiy 28.02.2017 20 sell S&P Global Jit Hoong Chan 09.02.2017 18 sell UBS Carsten Riek 17.01.2017 - kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 24.02.2017 - neutral Merrill Lynch Jason Fairclough 24.01.2017

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.03.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) nach der Bekanntgabe der Zahlen für das 1. Quartal 2016/17 zu? 30 oder 18 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur thyssenkrupp-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die thyssenkrupp AG hat am 9. Februar die Zahlen für das 1. Quartal 2016/17 veröffentlicht. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis haben im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr zugelegt.So zog das bereinigte EBIT des Konzerns um 40% auf 329 Mio. Euro (Vorjahr 234 Mio. Euro) an. Auftragseingang und Umsatz übertrafen die Vorjahreswerte (+1%/+6%). Unterm Strich wies die thyssenkrupp AG einen Periodenüberschuss von 15 Mio. Euro aus (Vorjahr Periodenfehlbetrag -54 Mio. Euro). Nach Abzug der Minderheitenanteile betrug der Periodenüberschuss 8 Mio. Euro (Vorjahr Periodenfehlbetrag -23 Mio. Euro); das EPS lag bei 0,01 Euro (Vorjahr -0,04 Euro).Der Free Cashflow vor M&A lag bei -1,7 Mrd. Euro (Vorjahr -0,8 Mrd. Euro). Die Netto-Finanzschulden der thyssenkrupp AG legten gegenüber dem 30. September 2016 zum 31. Dezember 2016 entsprechend auf 5,4 Mrd. Euro zu. Das Eigenkapital zog gegenüber dem 30. September 2016 von 2,6 Mrd. Euro auf 3,3 Mrd. Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017 bestätigt die thyssenkrupp AG ihre Guidance.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Zahlen zur thyssenkrupp-Aktie?Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: