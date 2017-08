Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei im schwachen Marktumfeld gestern besonders stark unter Druck geraten. Hintergrund: Der Konzern sei Ziel einer Short-Attacke geworden. In der jüngeren Vergangenheit habe es schon mehrere vergleichbare Angriffe auf deutsche Mittelständler gegeben. Der Vorteil: Bei thyssenkrupp würden die Anleger deutlich besonnener reagieren.Das Muster der Short-Attacke erinnere stark an die Vorgehensweise bei Wirecard oder Ströer. Ein selbst ernannter Research-Dienst habe eine Studie veröffentlicht, die Zweifel an der Bilanz hervorrufen und Investoren zum Verkauf bewegen solle. Die Spekulanten würden dann durch Leerverkäufe von fallenden Kursen profitieren wollen. Während sich ein thyssenkrupp-Sprecher nicht dazu habe äußern wollen, hätten Experten die Folgen bereits heruntergespielt. Die Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen oder nicht neu. Ferner bleibe das politische Geschacherte um eine mögliche deutsche Stahlunion viel wichtiger.Die Ausschläge bei dem Konzern seien deutlich geringer gewesen als bei Wirecard und Ströer. Das zeige, dass das Vertrauen in den DAX-Konzern doch höher sei. Im Vordergrund würden die Abspaltungspläne bleiben. Erfolge eine Einigung mit Tata oder die Umsetzung eines Alternativplans, stehe das Wertpapier vor der Neubewertung.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:24,66 EUR +0,76% (30.08.2017, 10:32)