Seit Jahresbeginn würden sich die Ölpreise jedoch erholen. Allein im Dezember hätten die Notierungen rund zehn Prozent zugelegt, nachdem die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) beschlossen habe, ihre Ölförderung ab 2017 zu drosseln. Der Aktienmarkt habe prompt reagiert: Mit einem Plus von über 50 Prozent gehöre der russische Aktienindex RTS zu den erfolgreichsten des Jahres, und auch der Rubel habe kräftig angezogen.



Gleichzeitig sorge die Stabilisierung der Ölpreise dafür, dass die gerade erst begonnene Erholung der russischen Wirtschaft nicht sofort wieder abgewürgt werde. Zwar sei das Bruttoinlandsprodukt 2016 leicht geschrumpft, doch die Stimmung helle sich auf: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im November auf ein Vierjahreshoch geklettert. Auch der Dienstleistungsindex zeige deutliches Wachstum an. Zudem sinke die Inflation, was wirtschaftsfördernde Zinssenkungen zur Folge haben dürfte. Für das kommende Jahr rechne der Internationale Währungsfonds darum wieder mit einem Wachstum der russischen Wirtschaft.



Unabhängig von den Entwicklungen an den Energiemärkten habe Putin angekündigt, "interne Probleme" der russischen Wirtschaft zu beseitigen und sich an die "neue Realität" anzupassen. Bis Mai 2017 solle die Regierung Maßnahmen erarbeiten, mit denen die Wirtschaft ab 2020 wieder stärker wachse als der Durchschnitt der Weltwirtschaft. Vor allem der Ausbau der Digitalwirtschaft solle dazu beitragen. Zudem wolle das Land einen Teil der staatlichen Unternehmen privatisieren und damit in den nächsten zwei bis drei Jahren mehr als sieben Milliarden Euro einnehmen. (23.12.2016/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Knapp einen Monat bevor Donald Trump das Amt des US-Präsidenten übernimmt und sich ein russlandfreundlicherer Kurs abzeichnet, verteilt die scheidende US-Regierung noch mal einen Denkzettel: Wegen des Ukraine-Konflikts erweitern die USA ihre Sanktionen gegen mehrere Bankmanager, Geschäftsleute und Transportfirmen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zuvor habe bereits die Europäische Union ihre Sanktionen gegen das Land bis Juli 2017 verlängert. Dass die Maßnahmen für die russische Wirtschaft schmerzhaft seien, habe Russlands Präsident Wladimir Putin kürzlich ohne Umschweife eingeräumt. Noch schädlicher seien jedoch niedrige Ölpreise: Seit Beginn der Sanktionen im Juli 2014 hätten sich die Notierungen für Rohöl halbiert, zwischenzeitlich seien sie sogar unter die Marke von 30 Dollar je Barrel gefallen. Für Russland, dessen Exporte über 50 Prozent von Rohöl oder Rohölprodukten abhängen würden, sei das eine Katastrophe gewesen. Das Land sei in die Rezession gerutscht, der Rubel habe kräftig an Wert verloren und an den Aktienmärkten sei es bergab gegangen.