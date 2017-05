Tradegate-Aktienkurs Rye Patch Gold-Aktie:

Kurzprofil Rye Patch Gold Corp.:



Rye Patch Gold Corp. (ISIN: CA7837271005, WKN: A0M6T1, TSX-V: RPM) ist ein Junior-Goldproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. Mit einem Portfolio von Entwicklungs- und Explorationsprojekten (Florida Canyon Mine ist das Flaggschiff-Asset) konzentriert sich Rye Patch Gold Corp. nun darauf ein aufstrebender mittelständischer Goldproduzent in Nevada, USA zu werden. (19.05.2017/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Rye Patch Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity spricht für die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Rye Patch Gold Corp. (ISIN: CA7837271005, WKN: A0M6T1, TSX-V: RPM) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Anlässlich eines Besuchs der Florida Canyon-Mine von Rye Patch Gold Corp. in Nevada zeigen sich die Analysten von Canaccord Genuity von der substanziellen Transformation seit der letzten Visite beeindruckt. Das Neustartprojekt sei weitgehend abgeschlossen, die Aktivitäten würden sich in der finalen Phase des Hochlaufs befinden, der einen kontinuierlichen Betrieb erlaube. Analyst Rahul Paul ist der Ansicht, dass der Zeitplan für die angestrebte kommerzielle Produktion (Q3/17) eingehalten werden kann.Florida Canyon stelle eine sehr attraktive Plattform da, die Rye Gold Patch bei der Entwicklung zu einem größeren mittelständischen Produzenten mit einem jährlichen Produktionspotenzial von mehr als 200.000 Unzen helfen könnte. Trotz des geringen geopolitischen Risikos und des signifikanten Aufwärtspotenzials gehöre der Titel im Vergleich zur Coverage mit einer Kurs/NAV-Multiple von 0,34 zu den günstigsten Goldproduzenten. Der Abschlag gegenüber der Peer Group belaufe sich auf 45%. Für längerfristig orientierte Anleger biete sich eine sehr attraktive Einstiegsgelegenheit, so das Fazit des Analysten Rahul Paul.