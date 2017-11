XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

36,405 EUR +0,79% (28.11.2017, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

36,443 EUR +0,12% (28.11.2017, 09:24)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (28.11.2017/ac/a/nw)







Leipzig (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der publity AG auf:Die Leerverkäufer von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED attackieren die Aktien des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY).Die Finanzprofis von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED mit Sitz in London haben am 24.11.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in den publity AG-Aktien in Höhe von 0,52% eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den publity AG-Aktien:0,69% GF Trading LLC (29.11.2016)0,52% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (24.11.2017)0,48% Renaissance Technologies LLC (17.01.2017)Börsenplätze publity-Aktie: