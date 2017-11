ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (02.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) unter die Lupe.Wenn man den Meldungen der publity AG Glauben schenken dürfe, befinde sich am Immobilienmarkt noch alles in Butter. Billig kaufen bei notleidenden Abgebern, dann langfristig vermieten (warum konnte das der Vorbesitzer nicht?) und mit einem stattlichen Gewinn an langfristige Immobilieninvestoren verkaufen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". So einfach sollte man Geld bei Immobilien verdienen. Was dazu leider gar nicht passe, sei der Kapitalhunger von CEO Olek. Wie man aus Frankfurt höre, solle der schon an einem weiteren Bond, Volumen gegen 30 Mio. Euro, arbeiten und dazu potenzielle Investoren befragen, ob diese denn solch ein tolles Produkt wieder erwerben möchten; sprich Oleks Risiken für einen gewissen Zins auf die Bücher nehmen, da die publity AG kaum Assets habe, die als Sicherheiten dienen könnten.Doch jeder Krug gehe beim Gang zum Brunnen einmal zu Bruch. Der Letzte zahlt die Zeche, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 02.11.2017)XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:37,68 EUR -0,19% (02.11.2017, 09:02)Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:37,769 EUR +0,05% (02.11.2017, 09:04)