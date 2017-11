Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,12 Euro +0,32% (16.11.2017, 17:37)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 71,97 +0,22% (16.11.2017, 17:45)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(16.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten David Toung von Argus Reseaerch:Aktienanalyst David Toung vom Investmenthaus Argus Research empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) laut einer Aktienanalyse nur noch zu halten.Die Analysten von Argus Research sorgen sich zunehmend um die Rückgänge im Hepatitis C-Geschäft von Gilead Sciences Inc. und stagnierende HIV-Erlöse.Nach Ansicht von Analyst David Toung könnten die Margen in 2018 wegen sinkender Erlöse und höheren R&D-Aufwendungen wegen des CAR-T-Programms unter Druck geraten.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse stufen die Analysten von Argus Research den Titel von "buy" auf "hold" zurück.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,15 Euro +0,51% (16.11.2017, 17:27)